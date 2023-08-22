Пропал мужчина. Особые приметы: усы, часы, не краснеет

Песков не появляется, потому что в отпуске, Суровикин не появляется, потому что снят с должности командующего ВКС, и все эти новости про то, почему они не появляются, появляются от Алексея Венедиктова. Только Пригожин появился с новостью о себе сам: я в Африке. Делаю ее свободной. Несу счастье африканским народам. О последних явлениях и исчезновениях - журналисты Олег Ролдугин и Илья Давлятчин и военный эксперт Даниил Шарп. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева