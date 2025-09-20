Генеральный штаб ВСУ сообщил об атаке на два российских НПЗ

В ночь на 20 сентября украинские войска нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в России, сообщает Генштаб ВСУ. Утверждается, что в результате атаки беспилотников в районе Саратовского НПЗ "подтверждены взрывы и масштабный пожар", также произошло возгорание на Новокуйбышевском НПЗ.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, беспилотники поразили диспетчерскую станцию "Самара" в поселке Просвет Самарской области.

Министерство обороны России об атаках на российские НПЗ не сообщало. По данным, приведенным в сводке министерства, за ночь над Саратовской областью были сбиты 27 украинских беспилотников, а над Самарской областью, где находится Новокуйбышевский НПЗ, – 15.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате ночной атаки в Саратове был поврежден жилой дом, один человек пострадал. Об атаке на НПЗ он тоже не упоминал.

