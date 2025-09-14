В Ленобласти за одну ночь пожар на НПЗ и два схода поездов с рельсов

"В ночь на 14 сентября в Лениградской области был поражен один из крупнейших НПЗ России "Киришинефтеоргсинтез". Совместную операцию провели Силы специальных операций и Силы беспилотных систем", - говорится в сообщении командования ВСУ.

Местные власти заявили, что в районе города Кириши были сбиты несколько беспилотников, упавшие обломки привели к возгоранию на НПЗ. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждает, что пожар был потушен уже к утру воскресенья. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Киришский НПЗ по объемам переработки нефти уступает только НПЗ в Омске. Сейчас завод перерабатывает около 17,7 млн тонн российской нефти в год, что составляет 6,4% от общего объема переработки в стране, пишет Reuters.

В пятницу удары беспилотников остановили работу нефтяного терминала в порту Приморск в Ленинградской области. Были также повреждены два нефтяных танкера.

Также в ночь на воскресенье в Лужском и Гатчинском районах Ленинградской области сошли с рельсов несколько пустых цистерн порожнего грузового состава и одиночный тепловоз, погиб машинист. Следственные органы не исключают, что оба инцидента - следствие диверсий. На месте аварий работают сапёры. В Ленинградской области "усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта".

В субботу Орловской области два человека погибли, один получил ранения при подрыве взрывного устройства во время проверки железнодорожных путей. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что погибшие и раненый — сотрудники Росгвардии.