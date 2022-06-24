Generation Cancellation: Little Big сняла антивоенный клип и уехала из РФ

Российская группа Little Big выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation и объявила, что уехала из России. Об сама группа сообщила в пресс-релизе.
Группа называет песню "антивоенным манифестом". По словам участников коллектива, в клипе они "критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию". Участники группы отметили, что "обожают свою страну, но полностью не согласны с войной в Украине".
"Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить всё и уехать из страны", – сообщил лидер Little Big Илья Прусикин, также известный под сценическим псевдонимом "Ильич".
Сейчас группа базируется в Лос-Анджелесе в США.
- Little Big – российская панк-поп-рейв-группа, созданная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она приобрела популярность и за пределами России, получая миллионы просмотров в ютьюбе. Группа должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" с песней Uno, однако фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В следующем году группа отказалась участвовать в отборе на "Евровидение-2021".
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