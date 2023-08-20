Генпрокуратура подала иск против самого богатого бизнесмена России

Генеральная прокуратура России подала судебный иск против предпринимателя, миллиардера Алексея Мельниченко. По утверждению источника, на который ссылаются деловые СМИ, истец требует передать в собственность государства принадлежащее Мельниченко АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО). Прокуратура считает сделку по приобретению СИБЭКО коррупционной.

Мельниченко купил компанию в 2018 году у предпринимателя Михаила Абызова за 35,5 миллиарда рублей. По мнению прокуратуры, Абызов продал СИБЭКО Мельниченко, чтобы скрыть своё участие в реализации акций компании. Ведомство называет сделку "антисоциальной" и требует взыскать всё, что в ней фигурирует, в доход государства.

Ответчиками по делу, помимо бизнесмена, также являются "Кузбассэнерго", входящее в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания" (ХСРК), которые приобрели акции СИБЭКО.

Это не первый случай, когда Генпрокуратура требует изъять частные активы в пользу государства. Как отмечает РБК, только за лето 2023 года таких исков было четыре. Ранее прокуратура подала иск в суд в связи с "незаконной приватизацией" в 1990-х одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России "Метафракс Кемикалс" и потребовала изъять акции компании у нынешних владельцев. В июле были истребованы рыбопромышленный холдинг "Тефида" и Пермский порт.