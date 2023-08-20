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Генпрокуратура подала иск против самого богатого бизнесмена России

Алексей Мельниченко

Генеральная прокуратура России подала судебный иск против предпринимателя, миллиардера Алексея Мельниченко. По утверждению источника, на который ссылаются деловые СМИ, истец требует передать в собственность государства принадлежащее Мельниченко АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО). Прокуратура считает сделку по приобретению СИБЭКО коррупционной.

Мельниченко купил компанию в 2018 году у предпринимателя Михаила Абызова за 35,5 миллиарда рублей. По мнению прокуратуры, Абызов продал СИБЭКО Мельниченко, чтобы скрыть своё участие в реализации акций компании. Ведомство называет сделку "антисоциальной" и требует взыскать всё, что в ней фигурирует, в доход государства.

Ответчиками по делу, помимо бизнесмена, также являются "Кузбассэнерго", входящее в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания" (ХСРК), которые приобрели акции СИБЭКО.

Это не первый случай, когда Генпрокуратура требует изъять частные активы в пользу государства. Как отмечает РБК, только за лето 2023 года таких исков было четыре. Ранее прокуратура подала иск в суд в связи с "незаконной приватизацией" в 1990-х одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России "Метафракс Кемикалс" и потребовала изъять акции компании у нынешних владельцев. В июле были истребованы рыбопромышленный холдинг "Тефида" и Пермский порт.

  • СИБЭКО (Сибирская энергетическая компания) — основной поставщик электроэнергии в Сибири, она занимается производством и поставками тепловой и электрической энергии.
  • Алексей Мельниченко возглавляет список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 25,2 миллиарда долларов. Мельниченко - сооснователь компаний "Еврохим" и угольной компании СУЭК.
  • Мельниченко находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. После введения ограничений бизнесмен покинул советы директоров СУЭК и "Еврохима".

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