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Основатель "Еврохима" может лишиться права на проживание в Швейцарии

Андрей Мельниченко

Швейцария может лишить российского бизнесмена, основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко постоянного вида на жительство. Об этом сообщает издание SonntagsBlick.

По данным СМИ, швейцарские власти не довольны тем, что Мельниченко длительное время находится за пределами страны, из-за чего не соответствует условиям получения вида на жительство.

Мельниченко с 2009 года живет со своей семьёй в доме на горнолыжном курорте Санкт-Морис в кантоне Граубюнден. В кантоне Цуг располагается штаб-квартира "Еврохим", международного производителя удобрений.

SonntagsBlick отмечает, что дело бизнесмена рассматривается как властями Граубюндена, так и федеральными миграционными властями. Кантон, по данным СМИ, готов продлить статус Мельниченко, а федеральные чиновники выступают против.

По данным журнала Forbes, состояние Мельниченко превышает 25 миллиардов долларов. Бизнесмен возглавляет рейтинг самых богатых россиян.

Мельниченко находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и самой Швейцарии. После введения ограничений бизнесмен покинул советы директоров и угольной компании СУЭК, и "Еврохима".

Супруга и дети Мельниченко – граждане ЕС, уточняет SonntagsBlick. Адвокаты бизнесмена готовы обжаловать вероятный отказ в праве на проживание в суде.

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