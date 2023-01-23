Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России внесла американский Фонд Андрея Сахарова в реестр нежелательных организаций. Фонд занимается сохранением наследия Сахарова и развитием его идей мирного сосуществования, поддерживает антивоенные и правозащитные инициативы.

В России с Фондом Сахарова аффилированы архив академика, московский Сахаровский центр, в котором действует музей политических репрессий и проводятся выставки и конференции, а также научный фонд имени Сахарова, присуждающий стипендии талантливым молодым учёным-физикам. Теперь они будут обязаны отказаться от любой связи с американским фондом или закрыться.