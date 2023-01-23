Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России внесла американский Фонд Андрея Сахарова в реестр нежелательных организаций. Фонд занимается сохранением наследия Сахарова и развитием его идей мирного сосуществования, поддерживает антивоенные и правозащитные инициативы.
В России с Фондом Сахарова аффилированы архив академика, московский Сахаровский центр, в котором действует музей политических репрессий и проводятся выставки и конференции, а также научный фонд имени Сахарова, присуждающий стипендии талантливым молодым учёным-физикам. Теперь они будут обязаны отказаться от любой связи с американским фондом или закрыться.
- Закон о "нежелательных организациях" действует в России с 2013 года. В список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, входит около 70 иностранных и международных организаций, в числе которых издания "Проект", "Важные истории", международное объединение журналистов-расследователей OCCRP, Фонд имени Генриха Бёлля, фонд "Открытое общество" и другие. Деятельность таких организаций в России запрещена, за участие в их деятельности предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, при этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.
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