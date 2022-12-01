"Гринпис" выпустил благотворительный плейлист в честь своего 30-летия

Экологическая организация "Гринпис России" опубликовала музыкальный альбом с треками современных исполнителей. Средства от прослушиваний песен направят на защиту природы.

В 1992 году международная организация Greenpeace открыла офис в России на деньги, собранные от продажи пластинки с песнями U2, Eurythmics, Брайана Ферри и других. Очередь за альбомом в Москве попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В честь своего тридцатилетия "Гринпис" выпустил новый альбом с синглами известных российских исполнителей. В плейлисте – "Засрали" от "Хадн Дадн", "Танки" от Alai Oli и ещё десять треков. Все средства от прослушиваний музыканты переведут на экологические проекты "Гринпис". Среди прочего на них будут сажать деревья, тушить пожары, бороться с изменением климата и пластиковым загрязнением.