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"Гринпис" выпустил благотворительный плейлист в честь своего 30-летия

Выживший и сгоревший лес, Россия

Экологическая организация "Гринпис России" опубликовала музыкальный альбом с треками современных исполнителей. Средства от прослушиваний песен направят на защиту природы.

В 1992 году международная организация Greenpeace открыла офис в России на деньги, собранные от продажи пластинки с песнями U2, Eurythmics, Брайана Ферри и других. Очередь за альбомом в Москве попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В честь своего тридцатилетия "Гринпис" выпустил новый альбом с синглами известных российских исполнителей. В плейлисте – "Засрали" от "Хадн Дадн", "Танки" от Alai Oli и ещё десять треков. Все средства от прослушиваний музыканты переведут на экологические проекты "Гринпис". Среди прочего на них будут сажать деревья, тушить пожары, бороться с изменением климата и пластиковым загрязнением.

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