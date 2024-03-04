Немецкий фонд Фридриха Эберта признан нежелательным в России

Генеральная прокуратура России внесла в реестр так называемых нежелательных организаций три немецких проекта. Это фонд имени Фридриха Эберта, Германское общество изучения Восточной Европы и Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества. Их деятельность будет запрещена на территории России, сотрудничество с ними будет уголовно наказуемо.
Фонд имени Фридриха Эберта — старейший политический фонд Германии, он был основан в 1925 году и назван в честь первого демократически избранного президента страны. Фонд связан с социал-демократическим движением. Он содействует гражданскому активизму, политическому просвещению и профсоюзному движению в более чем 100 странах мира.
Германское общество изучения Восточной Европы было основано в 1913 году. Оно объединяет исследователей в области экономики, политики, истории и культуры восточноевропейских стран, поддерживает молодых учёных-славистов, проводите международные конференции и конгрессы, выпускает аналитические издания.
Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества — феминистская организация, основанная в 1992 году. Её цель — борьба за гендерное равенство и за равное участие мужчин и женщин в демократических процессах. С 2016 года организация координировала проект "Женские инициативы за мир на Донбассе".
- Закон о "нежелательных организациях" был принят в России в 2012 году. Этот статус может быть присвоен организации, которая, по мнению российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны. Внесение в список означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.
- Теперь в российском реестре "нежелательных" 145 организаций.
- 20 февраля 2024 года в список "нежелательных в России" было внесено и Радио Свобода / Свободная Европа.
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