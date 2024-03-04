Немецкий фонд Фридриха Эберта признан нежелательным в России

Генеральная прокуратура России внесла в реестр так называемых нежелательных организаций три немецких проекта. Это фонд имени Фридриха Эберта, Германское общество изучения Восточной Европы и Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества. Их деятельность будет запрещена на территории России, сотрудничество с ними будет уголовно наказуемо.

Фонд имени Фридриха Эберта — старейший политический фонд Германии, он был основан в 1925 году и назван в честь первого демократически избранного президента страны. Фонд связан с социал-демократическим движением. Он содействует гражданскому активизму, политическому просвещению и профсоюзному движению в более чем 100 странах мира.

Германское общество изучения Восточной Европы было основано в 1913 году. Оно объединяет исследователей в области экономики, политики, истории и культуры восточноевропейских стран, поддерживает молодых учёных-славистов, проводите международные конференции и конгрессы, выпускает аналитические издания.

Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества — феминистская организация, основанная в 1992 году. Её цель — борьба за гендерное равенство и за равное участие мужчин и женщин в демократических процессах. С 2016 года организация координировала проект "Женские инициативы за мир на Донбассе".