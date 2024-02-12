Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России запретили международную организацию, защищающую свободу слова

Министерство юстиции России признало нежелательной на территории страны международную некоммерческую организацию Article 19. Она занимается защитой и продвижением свободы слова, в том числе в России и других странах Европы.

Внесение в список нежелательных означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования. НКО мониторит ситуацию с правами на свободу слова в мире и кампаниями дезинформации, проводит тренинги для журналистов и по медиаграмотности.

Россия занимает 164-е из 180 место в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом организацией "Репортёры без границ". Ситуация резко ухудшилась после вторжения в Украину.

В стране заблокированы тысячи сайтов и больше миллиона отдельных страниц. Сотни журналистов вынуждены были эмигрировать. Сотни СМИ закрыты или заблокированы. Десятки сотрудников медиа содержатся в тюрьмах или находятся под уголовным преследованием исключительно за свою работу.

  • Помимо Article 19 в перечень нежелательных были добавлены две организации, о запрете которых уже сообщалось. Это чешское юрлицо журнала DOXA и исследующий выборы центр Russian Election Monitor.

Форум

Материалы по теме

Россия ударила по Украине
Embed
Россия ударила по Украине

No media source currently available

0:00 0:24:07 0:00

Россия ударила по Украине

Путин дал интервью американцу Такеру Карлсону

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG