Министерство юстиции России признало нежелательной на территории страны международную некоммерческую организацию Article 19. Она занимается защитой и продвижением свободы слова, в том числе в России и других странах Европы.

Внесение в список нежелательных означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования. НКО мониторит ситуацию с правами на свободу слова в мире и кампаниями дезинформации, проводит тренинги для журналистов и по медиаграмотности.

Россия занимает 164-е из 180 место в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом организацией "Репортёры без границ". Ситуация резко ухудшилась после вторжения в Украину.

В стране заблокированы тысячи сайтов и больше миллиона отдельных страниц. Сотни журналистов вынуждены были эмигрировать. Сотни СМИ закрыты или заблокированы. Десятки сотрудников медиа содержатся в тюрьмах или находятся под уголовным преследованием исключительно за свою работу.