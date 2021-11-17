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Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности депутата Рашкина

Валерий Рашкин

Генпрокуратура России попросила Госдуму лишить неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал глава Госдумы Вячеслав Володин.

Комиссия по мандатным делам должна в течение недели изучить обращение Генпрокуратуры. У Рашкина будет возможность высказать свою позицию. После этого в комиссии примут решение.

Валерий Рашкин был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в Саратовской области. Представители правоохранительных органов утверждают, что депутат в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была обнаружена туша лося.

Рашкин заявил, что нашел тушу в лесу, решил забрать её и разделать. Полиция не имела права требовать от него прохождения теста на алкоголь из-за статуса неприкосновенности депутата.

Сообщается, что в машине нашли топор и два ножа со следами крови. Позже полицейские заявили, что обнаружили на месте разделки туши лося карабин с прицелом ночного видения и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. В охотнадзоре подчеркнули, что на этой территории охотиться на лосей было запрещено.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

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