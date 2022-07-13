Генпрокуратура России заблокировала еще 23 сайта

Генеральная прокуратура России заблокировала доступ к еще 23 сайтам новостной и политической направленности. Среди них сайт фонда "Свободная Бурятия", несколько украинских новостных ресурсов, украинский сайт женского журнала L'Officiel и сайт австрийской IT-компании Kaleido.

Фонд "Свободная Бурятия" помогает солдатам расторгнуть контракты и вернуться домой с войны. Накануне руководство фонда сообщало, что с их помощью домой вернулись около 150 военных из Бурятии. Перед увольнением их несколько дней удерживали на закрытой территории, угрожая возбуждением уголовных дел.

По данным проекта "Роскомсвобода", с начала войны в Украине по требованию Генпрокуратуры было заблокировано более 5 400 сайтов. В их число входят как сайты независимых СМИ, правозащитных организаций, политических партий, общественных деятелей, так и ресурсы, с политикой не связанные - например, сайт женского издания Clutch или шахматный сайт chess.com. Блокировке подверглись и сайты Радио Свобода, а также ее региональных служб в Беларуси, Армении и Кыргызстане.