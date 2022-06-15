Правительство США выделит дополнительное финансирование VPN-сервисам, предоставляющим бесплатный доступ российским пользователям. Так Вашингтон хочет помочь россиянам обойти цензуру в интернете. Об этом сообщает агентство Reuters.

Дополнительное финансирование получат сервисы nthLink, Psiphon и Lantern. После начала войны с Украиной, когда многие сайты были заблокированы в России, эти компании зафиксировали резкий приток российских клиентов. За последние 6 лет они получили от правительства 4,8 миллиона долларов для помощи в обходе цензуры в разных странах, но с февраля объем их финансирования увеличился почти вдвое, отмечает Reuters. Агентство не называет точную сумму, которую получат поставщики VPN.

Технический директор nthLink Мартин Жу рассказал Reuters, что после начала военного вторжения России в Украину число пользователей из России у сервиса выросло в 50 раз за несколько дней и продолжает расти. Глава Psiphon Майк Халл утверждает, что их VPN-сервис ежедневно используют более 1,3 миллиона россиян. Всего сервисами, получающими поддержку от одного из правительственных фондов, пользуются 4 миллиона россиян.

В начале июня газета Times писала, что сервисами для обхода блокировок после начала вторжения в Украину пользуются 24 миллиона россиян. Это в 15 раз больше, чем в начале 2022 года.