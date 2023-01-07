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Генпрокуратура Украины сообщила о погибших результате обстрела Бахмута

Бахмут, 7 января 2023 года

В результате вчерашнего обстрела Бахмута российскими военными погибли два человека – 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

Ещё 13 человек пострадали, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также были разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома и другие объекты.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

  • Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнёсся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин "пытается получить передышку".
  • Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине.

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