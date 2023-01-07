Генпрокуратура Украины сообщила о погибших результате обстрела Бахмута

В результате вчерашнего обстрела Бахмута российскими военными погибли два человека – 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

Ещё 13 человек пострадали, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также были разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома и другие объекты.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.