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Власти Украины сообщили о российских атаках – несмотря на "перемирие"

Бахмут, иллюстративное фото

В руководстве Украины сообщают о новых атаках российских военных в субботу, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным одностороннее прекращение огня в связи с православным Рождеством.

Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, в частности, привёл сведения, что российские войска в течение суток обстреляли в регионе ряд населенных пунктов. Один человек, по данным Кириленко, был ранен при обстреле города Курахово, где повреждены две жилые многоэтажки и здание больницы. Двое гражданских были убиты в Бахмуте и Красной Горе. Там ранены пять человек, повреждены пять частных домов, добавил Кириленко. Его слова приводит в сообщении Украинская служба Радио Свобода.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также утверждает, что российские войска не прекращали атаки. "Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции – так они и остаются", – сказал Гайдай в эфире Донбасс.Реалии.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнёсся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин "пытается получить передышку".

Генштаб вооруженных сил Украины сообщил в ежедневной сводке об отбитых российских атаках на Соледар – город к северо-востоку от Бахмута, в районе которого уже несколько месяцев продолжаются ожесточённые бои. Накануне российские провоенные блогеры сообщали о продвижении "ЧВК Вагнера" в городе. Аналитики из американского "Института изучения войны" в сегодняшней сводке отмечают, впрочем, что не видели визуальных свидетельств, подкрепляющих утверждения российских источников.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал свою фотографию на фоне вывески "ГП Артемсоль" - государственного предприятия в Соледаре: "Доброе утро из Соледара, пишу сейчас именно отсюда, на Донбассе мороз, солнечный день, по карте посмотрите, это центр города. Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский Соледар".

Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине. Одновременно в Москве утверждают, что это Киев ведёт обстрелы. В этой связи утверждается, что российские военнослужащие за сутки отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях.

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