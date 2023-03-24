Генпрокуратура выступила за передачу МВД данных о психически больных

Генеральная прокуратура России выступила с предложением передавать МВД данные людей, обращающихся за помощью к врачу-психиатру. В прокуратуре считают это мерой безопасности и предлагают привлечь к информированию родственников и соседей пациентов. Врачи и юристы указывают, что такая мера противоречит законодательству. Также они считают, что в случае принятия такого решения пациенты станут реже обращаться к врачу.

С предложением установить контроль МВД над людьми, страдающими душевными заболеваниями, выступила в пятницу в Госдуме сотрудница Генпрокуратуры Ирина Ребрина. Она заявила, что психиатрические пациенты должны быть "под присмотром, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям".

Передача медицинской информации в третьи руки без разрешения пациента и без решения суда является нарушением врачебной тайны и наказуема в России. "Агентство.Новости" получило комментарии врачей и юристов в области психиатрии и прав пациентов.

Завкафедрой медицинской и общей психологии Казанского медуниверситета, доктор наук Владимир Менделевич сообщил, что только 2,4 процента всех преступлений в России совершаются психически нездоровыми людьми. По его мнению, такое решение увеличит стигматизацию психических заболеваний. В результате люди с психическими заболеваниями могут прекратить ходить на приём к врачам, отчего медики не смогут контролировать их состояние. Таким образом, говорит Менделевич, с точки зрения контроля над преступностью "МВД только сделает хуже".

Клинический психолог и правозащитник Мария Сиснёва также подтвердила, что большинство преступлений совершаются психически здоровыми людьми. Она подчеркнула, что больные, уже совершавшие общественно опасные деяния из-за своего заболевания, находятся на активном диспансерном учёте у психиатра и их данные и так известны полиции.

Адвокат Никифор Иванов, представляющий международную правозащитную группу "Агора", считает, что такая мера может способствовать преследованию оппонентов власти. "Соблазн объявления "сумасшедшими" инакомыслящих очень высок", - сказал он. С ним согласилась адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова. "Это первый шаг к увеличению и расширению круга лиц, к которым возможно применить так называемую карательную психиатрию. Вдруг вашему соседу показалось, что вы ненормальный?" - считает она.