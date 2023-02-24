Активисту Максиму Вороновскому назначили принудительное лечение

Челябинский суд постановил поместить жителя Магнитогорска Максима Вороновского в психиатрическую больницу для принудительного лечения. Он обвинялся по статье об оправдании терроризма.

Дело было возбуждено из-за комментария в соцсетях. По версии следствия, Вороновский оставил комментарий под публикацией, посвящённой самоподрыву анархиста Михаила Жлобицкого в здании ФСБ в 2018 году. Вороновский якобы написал, что считает Жлобицкого героем. Сам Вороновский утверждал, что комментарий оставил не он.

По статье об оправдании терроризма Вороновскому могло грозить до семи лет лишения свободы. Однако суд счёл, что он "не осознавал фактический характер и общественную опасность совершаемого деяния".

По словам родственников Вороновского, ранее он был активистом движения "Стопхам" и учился на юридическом факультете. Они связывают уголовное дело с давлением, которое на Вороновского оказывали в вузе из-за акций "СтопХама".