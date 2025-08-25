Генпрокурор России претендует на должность главы Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.

Сегодня, 25 августа, истекает срок приёма документов от соискателей вакантной должности председателя Верховного суда. Пост стал вакантным после смерти в июле предыдущей главы суда, Ирины Подносовой.

Заявка Краснова на данный момент единственная.

Как отмечает РБК, по закону о статусе судей, квалификационный экзамен на должность судьи не сдают действующие судьи. Не сдавать экзамен также могут те, кто имеет учёную степень кандидата или доктора юридических наук, а также обладатели почётного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации". 22 августа Владимир Путин присвоил Краснову это звание "за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу".

Газета "Ведомости" при этом ранее со ссылкой на источники писала, что на пост главы Верховного суда может претендовать руководитель Следственного комитета (независимого от прокуратуры органа) Александр Бастрыкин. Сам он это сообщение не комментировал. Краснов также не комментировал своё участие в конкурсе.

Краснову 49 лет. Он работал в органах следствия, был старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета Бастрыкине, впоследствии заместителем главы комитета. В 2020 году Краснова назначили генпрокурором, а в начале 2025-го переназначили на эту должность.

В последние годы, в особенности после вторжения в Украину 2022 года, в России постоянно ужесточается уголовное законодательство и растёт число людей, которых преследуют, по данным правозащитников, по политическим мотивам. По инициативе Генпрокуратуры был принят ряд резонансных решений, в частности о ликвидации "Мемориала" или о признании многих зарубежных организаций нежелательными. Генпрокурор также участвовал в заседании Совбеза, предшествовавшем российскому вторжению в Украину, причём, в отличие от прочих, его выступление по телевидению не показали.