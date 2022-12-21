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США поставят Украине зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"

Соединённый Штаты в рамках очередного пакета военной помощи Украине поставят стране батарею зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Об этом сообщают агентство Associated Press и канал CNN со ссылкой на источники в администрации президента Байдена.

Общая стоимость пакета помощи достигнет 1,8 миллиарда долларов. Из них миллиард — стоимость "Пэтриота". Точные характеристики готовящегося к поставки комплекса и его модификация неизвестны, однако в батарею обычно входят восемь пусковых установок с четырьмя ракетами, радар и командный пункт. Предполагается, что комплекс будет поставлен из наличия американской армии, а не произведён специально для Украины.

Поставка ЗРК должна быть одобрена министром обороны, после чего документ поступит на подпись президенту Байдену, отмечает CNN. Три источника канала сообщают, что одобрение будет получено.

В рамках того же пакета Вашингтон запланировал отправить Украине комплексы JDAM, превращающие обычные авиационные бомбы в управляемые планирующие снаряды. Переоборудование советских бомб с помощью такой технологии позволит Украине атаковать хорошо защищённые цели, например мосты, в глубине российских позиций. Киеву будут поставлены артиллерийские снаряды, ракеты для комплексов HIMARS, грузовики и антирадарные авиационные ракеты.

Как ожидается, о новом пакете будет объявлено в среду. В этот день в Конгрессе ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он отправился в Вашингтон в первую с момента начала февральского вторжения зарубежную поездку.

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