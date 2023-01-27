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Польша поставит Украине десятки собственных танков PT-91

Модернизированный танк PT-91

Польша поставит Украине помимо 14 немецких танков "Леопард-2" собственные модернизированные танки. Речь идёт о 60 машинах, 30 из которых - основной боевой польский танк PT-91.

Об этом в интервью канадскому каналу CTV News сообщил премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Ранее сведения привёл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом в его сообщении в Telegram-канале говорилось о 60 танках PT-91.

PT-91 - модернизированная версия советского танка Т-72, отмечает "Новая газета. Европа".

На этой неделе Варшава официально обратился с запросом к Берлину с просьбой разрешить передать украинской армии "Леопарды". Позднее власти ФРГ объявили о решении позволить реэскпорт немецкой техники в Украину, а также о намерении поставить Киеву из собственного арсенала 14 танков "Леопард-2" модификации A6. В тот же день, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 американский танк M1 Abrams.

Поставок западных танков Киев в связи с российским военным вторжением добивается уже несколько месяцев. В связи с принятым в итоге решением канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге, что, оказывая военную поддержку Украине, Германия следует принципу делать всё необходимое, но не допускать эскалации войны в конфликт между Москвой и НАТО. "Мы и впредь будем соблюдать этот принцип", - подчеркнул Шольц.

Тем не менее посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам "крайне опасным". "Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него", - сказал Нечаев.

В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. "Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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