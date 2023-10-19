Германия прекратила проверки поставок по нефтепроводу "Дружба"

В Германии лицензия таможни по проверке нефти, поставляемой через Польшу по трубопроводу "Дружба", временно отзывается. Об этом сообщают телерадиовещательные компании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung.

Журналисты получили возможность ознакомиться распоряжением министерства финансов ФРГ, направленным в генеральную таможенную инспекцию. Согласно документам, лицензия таможни по проверке нефти отозвана 8 сентября, но известно об этом стало только сейчас.

По трубопроводу "Дружба" нефть из различных месторождений, в том числе 100 тысяч тонн сырья из Казахстана, поступает на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте (земля Бранденбург). Основной пакет акций этого завода принадлежит компании Rosneft Deutschland GmbH, которое с сентября прошлого года находится под управлением правительства ФРГ. Нефтяное месторождение в Казахстане, из которого также поступает сырье по трубопроводу "Дружба", частично принадлежит российскому предприятию "Лукойл".

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте снабжает нефтепродуктами (бензином, дизелем и мазутом) северо-восточную Германию и Берлин. После принятия шестого санкционного пакета в декабре 2022 года поставки российской нефти в Германию запрещены. Контроль этого распоряжения должен проводиться таможенными органами ФРГ.

По информации немецких СМИ, проверка счетов, сопроводительных листов и накладных для нефти, поступающей в Шведт с 8 сентября пресечены. Отозвано также разрешение прекращать поставки в случае подозрения на обход санкций.

В письме министерства экономики ФРГ говорится, что при поставках нефти Rosneft Deutschland GmbH "не должно больше возникать никаких промедлений". Весь запланированный импорт должен "проводиться незамедлительно". При возможных задержках необходимо "срочно информировать генеральную инспекцию таможни".

Немецкие СМИ предполагают, что остановка контроля вызвана опасениями возможной недостачи нефтепродуктов в регионах северо-восточной Германии.

По информации журналистов, германская таможня критикует распоряжение от 8 сентября. Действенный контроль из-за этого невозможен. В таможенном ведомстве есть информация о возможном нарушении санкций. "Казахстан – один из 14 поставщиков нефти, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. Поэтому необходимо особенно пристально следить за возможным обходом эмбарго на российскую нефть. Поставки из этих стран должны контролироваться с особой тщательностью", – говорится в таможенном описании возможных рисков.

СМИ сообщают, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию в конце сентября даже пообещал увеличить поставки нефти. Журналисты подозревают, что в казахской нефти содержится также российское сырье. Министерство экономики ФРГ не ответило на вопрос СМИ о том, как можно предотвратить поток платежей в Россию за поставки нефти через Казахстан.

Süddeutsche Zeitung подчеркивает, что Россия так или иначе получает прибыль в миллионных размерах за эксплуатацию трубопровода "Дружба".

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