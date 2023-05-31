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Германия впервые с начала войны депортировала двух граждан России

Германия впервые после начала войны в Украине депортировала двух россиян. Как уточняет Tagesschau, один из них ранее был осуждён по уголовному делу.

Ведомство по вопросам убежища и депортации Баварии подтвердило, что депортация состоялась ещё в марте, однако объявлено о ней было только сейчас. По сообщению ведомства, россияне были доставлены авиарейсом в Белград, откуда вылетели на родину.

После начала военного вторжения в Украину Германия приостановила депортации в Россию, поскольку прямое авиасообщение между странами было отменено. Кроме того, контакты между службами безопасности России и Германии, которые должны координировать депортации, сейчас сведены к минимуму.

Высылке из Германии подлежат иностранцы, проживающие на территории страны нелегально, в первую очередь те, кто совершает преступления или связан с террористическими организациями. Как подчёркивает Tagesschau, более половины таких лиц, попадающих в поле зрения полиции - граждане Сирии, Афганистана или России, высылка в которые сейчас затруднена по разным причинам.

Противники депортации россиян опасаются, что на родине они могут быть призваны в армию или завербованы в частные военные компании для войны в Украине.

В мае Германия предоставила политическое убежище 55 российским гражданам, бежавшим из страны от мобилизации на войну.

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