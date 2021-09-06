В Ростове подали жалобу на судью, арестовавшую журналистку

Адвокат Сергей Ковалевич составил жалобу на судью Первомайского районного суда Ростова Ирину Коваленко. Ранее она приговорила к пяти суткам ареста журналистку портала RusNews Беллу Насибян, несмотря на наличие у неё трёхлетнего ребёнка. Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях, арест не может применяться к беременным женщинам или матерям несовершеннолетних.

Ковалевич рассказал Кавказ.Реалии, что жалоба направлена в Квалификационную коллегию судей Ростовской области. По словам адвоката, за его многолетнюю практику он подал жалобу на действия суда второй раз.

"Судья не могла не знать о том, что у Беллы есть сын. Она воспользовалась тем, что мы не предоставили документы, и написала в постановлении, будто никакого ребенка и нет. Я считаю, что судья совершила преступление.

Это нельзя так оставлять не только ради Беллы, но и ради других людей. Чтобы человек знал, что он может получить [последствия] за такое безобразие", – сказал юрист.

Журналистку Беллу Насибян, которая является членом предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Александра Рябчука, задержали 2 сентября на выходе из детского сада, куда она отводила своего ребенка. Её обвинили в демонстрации экстремистских материалов из-за изображения листовки "Умного голосования", случайно попавшей в кадр на фото в сторис в её личном инстаграме. Первомайский суд приговорил Насибян к пяти суткам ареста, однако защите удалось на следующий день оспорить этот приговор. Ростовский областной суд заменил арест максимальным штрафом в размере двух тысяч рублей.