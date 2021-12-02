GitHub грозит штраф за публикацию списка "Умного голосования"

Роскомнадзор составил протокол на один из крупнейших зарубежных сервисов для разработки IT-проектов GitHub за отказ удалять список кандидатов "Умного голосования". Об этом сообщает "Интерфакс", карточка дела есть на сайте суда.

Дату судебного заседания назначили на 23 декабря. По статье о неудалении запрещённого контента сервису грозит до 4 миллионов рублей штрафа.

Сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но Роскомнадзор требовал их удаления со всех платформ, так как "Умное голосование" используется для продолжения деятельности ФБК" (признана в России экстремистской организацией и иностранным агентом). Сайт "Умного голосования" (его домен) внесли в реестр запрещенных перед выборами в Госдуму в сентябре.

В сентябре команда оппозиционного политика Алексея Навального выложила на GitHub списки кандидатов, которых предлагал поддержать проект "Умное голосование" вместо кандидатов в Госдуму от "Единой России". Незадолго до этого в России начали блокировать Google Docs, где списки выложили изначально. В итоге Google Docs удалил два документа с рекомендованными кандидатами.

AppStore и Google Play удалили приложение Навального в первый день голосования. Мессенджер Telegram удалил бот "Умного голосования", а YouTube заблокировал видео со списками рекомендаций.

В марте 2021 году GitHub оказался в числе сайтов, работу которых Роскомнадзор замедлил наряду с замедлением работы твиттера. В 2014 году Роскомнадзор вносил GitHub в черный список за файл suicide.txt, а позже заблокировал сайт за содержание запрещенного контента.

За последний год суды оштрафовали за неудаление запрещенного контента Twitter, Facebook, Instagram, Вконтакте и Одноклассники. Протокол составили также на Google. Сумма штрафов, по подсчетам "Интерфакса", с начала года превысила 200 миллионов рублей.