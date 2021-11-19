Список СМИ-иноагентов пополнился юрлицами сотрудников "Голоса"

Список СМИ-иноагентов, который ведёт Минюст России, 19 ноября пополнился двумя организациями – это общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы" и фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов".

Как указывают в ведомстве, обе организации были учреждены гражданами, ранее также включенными в реестр иноагентов. "В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - говорится в сообщении на сайте Минюста. В этой связи "Коммерсант" отмечает, что согласно законодательству, физические лица, объявленные иноагентами, должны создать юридическое лицо.

Оба юрлица, пополнившие в пятницу список иноагентов, были образованы бывшими или действующими председателями отделений движения в защиту прав избирателей "Голос" (объявлено иноагентом) или его координаторами. Но, как обратил внимание сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц, "Иркутский союз библиофилов" был создан еще в 2005 году. "В Минюсте не посмотрели на дату его создания и решили, что это юрлицо создано во исполнении закона о СМИ-иноагентах", - написал Мельконьянц в комментарии в социальных сетях.

По состоянию на 19 ноября в России в реестр СМИ-иностранных агентов включены 97 человек и организаций. 79 из них были объявлены "иноагентами" с начала нынешнего года, отмечает "Медуза" (признана Минюстом СМИ-иноагентом).

Ранее на этой неделе Совет по правам человека при президенте страны и Союз журналистов России направили в Госдуму поправки к закону об "иноагентах". В частности, предлагается предупреждать НКО, СМИ и граждан о намерении внести их в реестр иностранных агентов за три месяца до принятия соответствующего решения. Среди прочего отмечается, что международные премии и призы не должны являться основанием для признания иностранным агентом.

В середине сентября редакции ряда российских СМИ, а также различные некоммерческие организации и общественные инициативы опубликовали петицию с требованием отменить законодательство о так называемых иностранных агентах. Подписавшие петицию считают, что и само законодательство, и правоприменительная практика служат целям государственного давления на СМИ и гражданское общество.