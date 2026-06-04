Глава аннексированного Крыма заявил о 4 погибших при атаках ВСУ

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о трёх погибших и семи раненых в результате украинской атаки на Симферополь. По его словам, ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. На место прибыли экстренные службы.

Еще один человек погиб и трое пострадали после атаки дрона на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, написал Аксенов в другом посте.

"Крымский ветер" сообщал, что звуки взрывов были слышны в Феодосии и Керчи. Помимо этого телеграм-канал опубликовал видео предполагаемого удара в районе парка Победы в аннексированном Севастополе, недалеко от которого, по его данным, находится ЗРК "Панцирь".

Российский губернатор Севастополя Михаил Развозжаев писал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников. По его данным, на Северной стороне в одном из садоводческих товариществ упали обломки сбитого дрона, в селе Фруктовое поврежден фасад дома.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что ВСУ атаковали FPV-дронами село Стародубского муниципального округа, поврежден жилой дом. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

Минобороны России отчиталось о 272 украинских беспилотниках, сбитых над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями, а также над аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В Украине пока не комментировали сообщения российских властей, отмечает Настоящее время.

Больше новостей Радио Свобода: