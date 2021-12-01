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Глава Еврокомиссии назвала уместным обсуждение обязательной вакцинации

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что для стран ЕС настало время обсудить возможность введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

На пресс-конференции в Брюсселе руководитель высшего исполнительного органа ЕС отметила, что подобные меры необходимы ввиду появления нового, возможно, более заразного штамма коронавируса "омикрон" и роста показателей заболеваемости среди тех граждан, кто пока не сделал прививки.

"С одной стороны есть вирус и различные его варианты, с другой стороны в нашем распоряжении есть вакцинация и ревакцинация, и я хочу, чтобы эта вторая сторона победила", - подчеркнула фон дер Ляйен. По её словам, не каждый человек может сделать прививку, но "для подавляющего большинства" такая возможность есть. "Вот почему я считаю понятным и уместным вести эту дискуссию сейчас, как бы мы могли поощрять и задумались об обязательной вакцинации в Европейском Союзе", - добавила в среду Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия, среди прочего, призывает страны-члены блока избегать "беспорядочных" мер внутри ЕС, связанных, к примеру, с ограничениями на поездки. На прошлой неделе была достигнута договорённость координировать приостановку пассажирских авиарейсов из ряда государств на юге Африки, где впервые выявили "омикрон".

Этот штамм был обнаружен в первой половине ноябре. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие варианты, и содержит большое количество мутаций. Но пока речь идёт о предварительных выводах.

Не менее чем в 23-х странах, в том числе в ряде государств Евросоюза, выявлено более 200 случаев заражения "омикроном".

В качестве меры предосторожности некоторые страны, включая Австралию, Великобританию, Швейцарию, ряд государств ЕС, временно приостановили авиасообщение с семью государствами на юге Африканского континента - Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, ЮАР и Эсватини.

Израиль и Япония временно запретили въезд на свою территорию всем иностранным гражданам.

1-го декабря стало известно, что Токио дополнительно обратился к мировым авиаперевозчикам с просьбой прекратить принимать новые бронирования на все прибывающие в Японию рейсы до конца декабря.Как пишет Los Angeles Times, решение не затронет уже имеющиеся бронирования, но рейсы могут отменять в случае регистрации на них небольшого числа пассажиров.

Япония, где выявлено два случая заражения "омикроном", считается крупным транзитным хабом для полётов в Азию, и сокращение числа рейсов может иметь значительные последствия для мировой экономики.

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