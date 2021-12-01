Глава Еврокомиссии назвала уместным обсуждение обязательной вакцинации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что для стран ЕС настало время обсудить возможность введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

На пресс-конференции в Брюсселе руководитель высшего исполнительного органа ЕС отметила, что подобные меры необходимы ввиду появления нового, возможно, более заразного штамма коронавируса "омикрон" и роста показателей заболеваемости среди тех граждан, кто пока не сделал прививки.

"С одной стороны есть вирус и различные его варианты, с другой стороны в нашем распоряжении есть вакцинация и ревакцинация, и я хочу, чтобы эта вторая сторона победила", - подчеркнула фон дер Ляйен. По её словам, не каждый человек может сделать прививку, но "для подавляющего большинства" такая возможность есть. "Вот почему я считаю понятным и уместным вести эту дискуссию сейчас, как бы мы могли поощрять и задумались об обязательной вакцинации в Европейском Союзе", - добавила в среду Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия, среди прочего, призывает страны-члены блока избегать "беспорядочных" мер внутри ЕС, связанных, к примеру, с ограничениями на поездки. На прошлой неделе была достигнута договорённость координировать приостановку пассажирских авиарейсов из ряда государств на юге Африки, где впервые выявили "омикрон".

Этот штамм был обнаружен в первой половине ноябре. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие варианты, и содержит большое количество мутаций. Но пока речь идёт о предварительных выводах.

Не менее чем в 23-х странах, в том числе в ряде государств Евросоюза, выявлено более 200 случаев заражения "омикроном".

В качестве меры предосторожности некоторые страны, включая Австралию, Великобританию, Швейцарию, ряд государств ЕС, временно приостановили авиасообщение с семью государствами на юге Африканского континента - Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, ЮАР и Эсватини.

Израиль и Япония временно запретили въезд на свою территорию всем иностранным гражданам.

1-го декабря стало известно, что Токио дополнительно обратился к мировым авиаперевозчикам с просьбой прекратить принимать новые бронирования на все прибывающие в Японию рейсы до конца декабря.Как пишет Los Angeles Times, решение не затронет уже имеющиеся бронирования, но рейсы могут отменять в случае регистрации на них небольшого числа пассажиров.

Япония, где выявлено два случая заражения "омикроном", считается крупным транзитным хабом для полётов в Азию, и сокращение числа рейсов может иметь значительные последствия для мировой экономики.