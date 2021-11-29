Центр Гамалеи начал адаптацию "Спутника V" к омикрон-штамму

Центр им. Гамалеи начал положенную по протоколу адаптацию к новому штамму коронавируса омикрон, но считает имеющиеся вакцины эффективными, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



Разработчики вакцины заявили, что при необходимости новая версия может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.

По словам Александра Гинцбурга – главы центра им. Гамалеи – специалисты проверят, как сыворотка крови с антителами, полученных от "Спутника V", нейтрализует омикрон-штамм.

"Для этого эксперимента мы берем штамм и сыворотку, делаем разведение и смотрим, где вирус размножается, а где — нет, таким образом определяем вируснейтрализующее разведение", — рассказал Гинцбург. Если показатели изменятся в 10 раз в сторону уменьшения активности сыворотки, потребуется замена штамма в вакцине.

Ранее об адаптации вакцины заявили компании BioNTech и Pfizer. Гендиректор Moderna Стефан Бансел, в свою очередь, считает, что на разработку и поставку новой вакцины против омикрон-штамма уйдут месяцы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала омикрон-штамм "угрозой" и предупредила, что против него существующие вакцины могут быть не такими эффективными.

Израиль и Япония закрыли въезд для иностранцев в связи с распространением нового штамма. Великобритания, ряд стран Евросоюза и Соединённые Штаты запретили въезд для пребывающих с юга Африки, где был впервые обнаружен омикрон-штамм.