Глава Евросовета призвал уважать право Украины определять условия мира

Суверенное право Украины на определение условий мира должно уважаться. Об этом на заседании "коалиции желающих" — неформального объединения стран, договорившихся помогать Киеву — заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ЕС и США должны усилить давление на Россию. Суверенное право Украины — определять свои условия мира — должно уважаться", — написал Кошта в соцсети Х по итогам онлайн-саммита европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе.

Встреча проходила перед завтрашней встречей в Вашингтоне Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы приветствуем готовность Соединённых Штатов участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности с целью сдерживания будущей агрессии со стороны России. Европа готова выполнить свою часть работы", — отметил Кошта.

Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-саммита заявил, что Россия предлагает Украине не мир, а капитуляцию. Макрон отметил необходимость установления связи между "любым территориальным вопросом и гарантиями безопасности". По словам Макрона, сохранение численности ВСУ должно быть частью гарантий безопасности Украины.

Президент Франции также назвал главную цель встречи Зеленского и Трампа представить единый фронт между Украиной и её европейскими союзниками.

"Если мы будем слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня. Я убежден, что мы должны выйти на новый дипломатический этап. Мы едем туда [на встречу с Трампом] не только для того, чтобы поддержать Зеленского, но и для того, чтобы защитить интересы европейцев", — добавил Макрон.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи "коалиции желающих" подчеркнул, что "для достижения мира необходимо оказывать давление на агрессора, а не на жертву".

