Фон дер Ляйен: самое главное — остановить убийства людей в Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявила, что главным результатом любых мирных соглашений должно быть прекращение убийств людей. По её словам, важно не название документа — "перемирие" или "мирное соглашение" — а реальное прекращение насилия. Фон дер Ляйен также поддержала проведение трехсторонней встречи президентов России, США и Украины.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России. Его планируется принять в начале сентября. Глава Еврокомиссии отметила, что Европа уже заморозила российские активы и направляет их Украине, продолжая оказывать давление на военную экономику России.

18-й пакет санкций, в частности, затрагивал газопровод "Северный поток", 105 танкеров и нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии.

Говоря о гарантиях безопасности, Фон дер Ляйен подчеркнула, что они нужны не только Украине, но и Европе. Глава Еврокомисси заявила о намерении поддерживать Киев сколько потребуется для достижения длительного мира.

Зеленский в свою очередь сообщил, что любые территориальные уступки невозможны без международного контроля и надежных гарантий безопасности. Он отметил, что финальное мирное соглашение может обсуждаться только после перемирия и на трёхсторонней встрече с участием президентов России и США.

Зеленский уточнил, что пока нет деталей гарантий безопасности, а Украина рассматривает вступление в Евросоюз как часть этих гарантий.

Президент Украины вновь напомнил, что Конституция Украины "делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей". Кроме того, Зеленского, перед финальным мирным соглашением должно быть введено перемирие.

"У Путина много требований, и мы не знаем всех из них. Если их действительно так много, как мы слышали, то потребуется много времени, чтобы рассмотреть все из них, и это невозможно сделать под давлением оружия. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне", — сказал Зеленский.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф ранее подтвердил, что Вашингтон и Москва достигли договоренностей о гарантиях безопасности для Украины, но окончательные решения зависят от Киева. Основной темой предстоящих переговоров в Вашингтоне станет возможный обмен территориями, при этом США не будут принуждать Украину к уступкам.

