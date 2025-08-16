Ссылки для упрощенного доступа

Послы ЕС созваны на экстренную встречу в Брюсселе после саммита Путина и Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (на фото) уже поговорила с президентом США Дональдом Трампом

Послы ЕС созваны на экстренную встречу в Брюсселе после саммита Путина и Трампа. Она посвящена ситуации в Украине. Ранее лидеры блока обсудили саммит с президентом США в ходе телефонного разговора.

С Трампом поговорили глава Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президенты Польши, Финляндии, Франции, канцлер Германии. Они присоединились к разговору президента США и Украины, сообщили ранее в ЕС.

США и Россия не говорят о договорённостях, достигнутых на саммите в Анкоридже. Корреспондент издания The Economist Оливер Кэролл сообщает, что Москва согласилась на воздушное перемирие в Украине до трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Корреспондент Axios Барак Рави утверждает, что Путин не согласился на временное перемирие, предложив место этого сразу заключить соглашение о прекращении войны.

Официально это не подтверждалось, издания, где работают эти корреспонденты, такую информацию не публиковали, что может означать, что их источники не соответствует редакционным стандартам достоверности.


