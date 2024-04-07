Глава МАГАТЭ подтвердил взрыв дрона на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил взрыв дрона на территории Запорожской атомной электростанции, которую контролируют российские военные.

Гросси не уточнил, какая из сторон конфликта запустила беспилотник. "Как сообщили на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ, сегодня на объекте взорвался дрон. Это согласуется с нашими наблюдениями. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность", – говорится в сообщении Рафаэля Гросси в соцсети Х.

Ранее назначенное оккупационными властями руководство Запорожской атомной электростанции заявило, что по территории ЗАЭС ударили украинские дроны-камикадзе, в том числе по району грузового порта и столовой, отмечает Русская служба Би-би-си. По данным "Росатома", были ранены трое сотрудников, один из них – тяжело.

Также на ЗАЭС утверждали, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, отмечается в телеграм-канале.

В российской госкорпорации "Росатом" в воскресенье подчеркнули, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, ставящих безопасность станции под прямую угрозу.

Украина пока не комментировала заявления российских чиновников об обстреле ЗАЭС.