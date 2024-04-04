На Запорожской АЭС отключена одна из двух линий энергоснабжения

Из-за обстрелов на Запорожской АЭС (ЗАЭС), находящейся под контролем России, отключена одна из двух линий энергоснабжения. Об этом заявила украинская компания "Энергоатом".

Как сказано в сообщении, отключение "снова угрожает созданием аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, поскольку в случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосистемой станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции".

В конце марта "Энергоатом" сообщал, что с начала российской оккупации АЭС пережила восемь полных блэкаутов и один частичный.

В свою очередь подконтрольное России руководство станции без указания причин заявило об отключении одной высоковольтной линии энергоснабжения "Феросплавная-1". Выхода радиационного фона за пределы нормы на ЗАЭС и прилегающей территории не зафиксировано, говорится в сообщении.

Российские войска оккупировали город Энергодар и расположенную вблизи него Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на станции, регулярно сообщают о взрывах вблизи АЭС.

В сентябре 2023 года глава "Энергоатома" говорил, что на станции остаются работать более 800 украинских атомщиков. Киев неоднократно обвинял российскую сторону в похищениях и пытках персонала станции. Москва все обвинения отвергает.

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