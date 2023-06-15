Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на подконтрольную российским войскам Запорожскую АЭС, расположенную на берегу Каховского водохранилища. Об этом сообщает украинская компания "Энергоатом".

Ранее Гросси сообщал, что едет на станцию для оценки, насколько прорыв Каховской ГЭС повлиял на ситуацию с ядерной безопасностью.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Прорыв воды создает потенциальные риски для станции из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, но в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы станции сейчас нет.

Вчера Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы МАГАТЭ, он представил украинскому лидеру программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также предложения по продовольственной безопасности после наводнения.

О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Тонны воды хлынули в Днепр. По одной версии плотину, взорвали, по другой — причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украина и Россия обвиняют в случившемся друг друга.

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