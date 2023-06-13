Солёность Чёрного моря снизилась из-за разрушения плотины Каховской ГЭС

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС резко снизилась солёность Чёрного моря. Об этом пишет "Кедр" со ссылкой на украинский Штаб ликвидации последствий катастрофы.
Согласно результатам проб, возле Одессы солёность моря стала ниже почти в три раза. По словам эколога Евгения Симонова, это связано с тем, что в море из-за разрушения плотины попала пресная вода. "Годовой сток Днепра – около 55 кубических километров, а тут сразу плюс 10 за неделю", – сказал он.
Ранее экологи предупреждали, что опреснение Чёрного моря грозит цветением сине-зелёных водорослей, которые подавляют естественную флору водоёма. Также из-за разрушения плотины в море могли попасть токсичные вещества из канализации и со свалок.
Специалисты зафиксировали девятикратное превышение нормы железа в воде. На берег Одессы выносит мусор, растения и грязь, в воде находят мёртвых животных.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища затопило более 50 населённых пунктов по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, есть версия, что причиной катастрофы стали предыдущие повреждения станции.
- Из-за разрушения плотины под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – оккупированный Россией левый берег Днепра. По последним данным украинских властей, в результате наводнения погибли десять человек, двадцать получили травмы, без вести пропавшими числятся 35 человек. По российским данным, количество жертв достигло 17.
- Также руководство местного зоопарка сообщало о гибели около 300 животных – назначенные Россией власти утверждают, что животных в зоопарке не было.
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