Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Министр стала первым высокопоставленным представителем одной из ведущих западных стран, побывавшим во втором по величине городе Украины. В поездке Бербок сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Харьков находится в 40 километрах от границы с Россией и с самого начала вторжения постоянно подвергается обстрелам.

"Этот город – символ абсолютного безумия российской войны против Украины, но и символ невероятной стойкости и мужества украинцев", – заявила Бербок, пообещав продолжить поставки оружия и поддержку в интеграции с Евросоюзом.

СМИ называют визит главы МИД ФРГ неожиданным. Заранее о нём не сообщалось.

Германия с самого начала войны оказывает военную и гуманитарную помощь Украине, а также принимает украинских беженцев.

На днях стало известно, что Берлин поставит Киеву боевые машины "Мардер" и батареи зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот".

Украина ещё весной просила среди прочих Германию поставить ей боевые танки, вооружённые пушкой большого калибра. Но до сих пор Киев получала от Запада либо советские танки, либо их аналоги из бывших социалистических стран Восточной Европы.

По данным Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к оснащению украинской армии мощным танком Leopard 2. Этого же добивается Украина, в том числе потому, что эти танки находятся на вооружении у многих европейских армий, в частности в Испании, Польше, Греции, Финляндии. Германские поставки открыли бы путь и к поставкам Украине танков из этих стран.

Москва неоднократно заявляла, что поставляемая Киеву военная техника будет считаться "законной целью" для российской армии.

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