Трамп злой и Трамп добрый. Итоги саммита НАТО в Анкаре

Главным событием саммита НАТО в Турции 7–8 июля стало, как и предполагалось, появление там президента США. Дональд Трамп высказался и о продолжении боевых действий против Ирана, и о перспективах завершения российско-украинской войны, и о европейских союзниках – по-прежнему весьма критически. На этом фоне резко выделялось его подчеркнуто дружелюбное общение с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Принятие итоговой декларации саммита с пакетом помощи Украине на 70 миллиардов евро, а также заключенные масштабные соглашения в сфере оборонной промышленности на сумму более 50 миллиардов долларов после всех выступлений Трампа несколько отошли на второй план.

Этот саммит стал первым в Турции с 2004 года, еще когда президентом США был Джордж Буш-младший, а Реджеп Эрдоган занимал пост премьер-министра страны в ходе своего первого срока. Сейчас Эрдоган вложил очень много сил и средств в это мероприятие – ради возможности продемонстрировать статус Турции как набирающей силу державы уже мирового значения.

Встреча лидеров НАТО 7–8 июля в Президентском дворе в Анкаре проходила в условиях серьезнейших трансатлантических споров, требований США к союзникам повысить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП и обсуждения ими новой концепции "НАТО 3.0". А также – новых массированных российских ударов по Украине, очередного обострения в Персидском заливе и внезапных испытаний Китаем дальнобойной баллистической ракеты, которых не было уже два года.

Пуск межконтинентальной ракеты JL-3 ("Цзюйлан-3") был осуществлен 6 июля с китайской атомной подводной лодки в акватории южной части Тихого океана (вблизи Соломоновых островов), на фоне объявленных совместных российско-китайских военно-морских учений (точные их сроки пока неизвестны). По оценкам Пентагона, JL-3 способна поражать цели на расстоянии до 10 тысяч километров – что позволяет ей достигать континентальной части США при пуске из прибрежных вод Китая.

Эти учения и испытание, демонстративно проведенное за сутки до саммита НАТО в Турции, вызвало резкую критику и серьезную обеспокоенность со стороны США, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Тайваня из-за явного наращивания ядерного потенциала Пекином и его видимого дальнейшего военного сближения с Москвой.

Прибытие Трампа в Анкару

Как только 7 июля президент США сошел с трапа самолета в новейшем аэропорту Анкары (с помпой открытом специально незадолго до саммита), хозяева начали приветствовать его с невероятным размахом, сопоставимым разве что с приемом, который оказали Папе Римскому во время его визита в Турцию в конце прошлого года.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично встречал Трампа на летном поле – такой чести он не удостоил больше никого из более чем 30 мировых лидеров, прибывших в Анкару на нынешний саммит НАТО. Оркестр исполнял американский гимн, в честь президента США был произведен торжественный залп из 21 орудия, а пилотажная группа ВВС Турции "Турецкие звезды" устроила приветственный полет над Президентским дворцом в столице, выпустив дым цветов американского и турецкого флагов.

На летном поле и на площади дворца Дональда Трампа сопровождали всадники почетного караула. Проходя мимо строя солдат, Трамп поприветствовал их на турецком языке: "Merhaba asker!" ("Привет, солдат!"). Вечером во вторник Реджеп Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган дали в честь президента США официальный государственный обед, на котором выступал традиционный османский военный оркестр-"мехтер", заслуживший одобрительные жесты Трампа.

Президент США назвал Эрдогана "сильнейшим лидером, которого уважает весь мир" и подчеркнул, что Турция "под его началом стала мощной военной державой". Трамп добавил, что текущие отношения США и Турции – лучшие в истории. Еще месяц назад американский президент говорил, что соизволит совершить десятичасовой перелет через Атлантику лишь потому, что саммит НАТО на сей раз проводит его "хороший друг господин Эрдоган", подразумевая, что больше на этой встрече его мало что интересует.

Встреча Зеленского с Трампом и поддержка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сумел лично встретиться с Дональдом Трампом. По итогам их переговоров было объявлено, что Украина получит от США лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Главным приоритетом Киева на саммите оставалось укрепление ПВО.

"Мне рассказала маленькая птичка, что Украина сможет получить лицензию", - сказал Трамп о ракетах для систем ПВО. "Этот парень [Зеленский] больше не будет жаловаться, что мы даем недостаточно [этих ракет]. Производите их сами!" – добавил Трамп.

Дональд Трамп ответил на вопрос корреспондентки Радио Свободная Европа/Радио Свобода о своем видении завершения войны России против Украины. По мнению президента США, "Владимир Путин тоже хочет закончить войну, и в ближайшее время может быть достигнут большой прогресс". Трамп при этом заметил, что российский президент выражал готовность встретиться с Зеленским в Москве, и спросил Зеленского, поедет ли тот в Москву. "Это опасно, там слишком много украинских дронов", – ответил украинский президент, вызвав всеобщий смех. Трамп в ответ согласился, что такая поездка в Москву была бы затруднительна.

Президент США также сказал, что, по его мнению, условия мирного урегулирования могут измениться в лучшую для Украины сторону, и согласился с мыслью, что дальнобойные удары ВСУ по России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, могут приблизить конец войны. "Это эскалация, но она может помочь и привести к завершению [войны в Украине]", – отметил Трамп, отвечая на вопрос, что он думает об украинских атаках по российским НПЗ.

Сам Владимир Зеленский в Анкаре вновь заявил, что ключевой темой его обсуждений с партнерами была поставка ракет для ЗРК Patriot, и отметил, так как такие ракеты есть не только у США. Известно, что Дания, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония обратились к Европейской комиссии с требованием как можно быстрее дать разрешение на закупку ракет для систем ПВО американского производства в рамках "оборонной" части из 90 миллиардов евро, которые ЕС предоставляет Украине в 2026–2027 годах.

Помимо этого, все лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре подтвердили курс на долгосрочную поддержку Украины и пообещали выделить в 2026 году еще 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих ВСУ. Соответствующее обязательство закреплено в итоговой декларации саммита. В ней отмечается, что основную часть военной помощи Киеву теперь финансируют европейские союзники и Канада. Военный союз также приветствовал решение Евросоюза предоставить Украине многолетнее финансирование через механизм Ukraine Support Loan.

В документе также подчеркивается, что Украина вносит вклад в безопасность евроатлантического пространства, а союзники сохраняют "непоколебимую поддержку "ее свободы, суверенитета и территориальной целостности, и что Россия остается долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности.

Возобновится ли война США с Ираном

Прямо во время саммита Дональд Трамп объявил, что что ирано-американское перемирие и июньский меморандум о прекращении огня более недействительны и аннулированы, и отдал приказ нанести очередные масштабные удары по 80 иранским объектам – после того, как Иран вновь обстрелял три торговых судна в Ормузском проливе.

Трамп подчеркнул, что Тегеран нарушил соглашение новыми атаками на нефтяные танкеры, назвав иранские власти "лжецами, подонками и больными людьми", добавив, что "иметь с ними дело – пустая трата времени". Президент США предупредил, что если Иран не прекратит эскалацию, то американские военные могут перейти на "максимальный уровень ударов" и уничтожить иранские электростанции и опреснительные заводы, а также нефтяной терминал на острове Харк, на котором расположены около 90 процентов нефтяной экспортной инфраструктуры Ирана.

Также было заявлено, что главным условием любых будущих соглашений остается иранская ядерная программа. Дональд Трамп в очередной раз жестко подчеркнул: "Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие". Однако, несмотря на всю воинственную риторику, Трамп не исключил возможности, что позволит американским дипломатам продолжать поддерживать контакты с Тегераном, "если они видят в этом смысл".

Одновременно Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую экспорт иранской нефти. Все сделки должны быть завершены до 17 июля. Ограничения были временно сняты лишь в конце июня после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, предусматривавший 60-дневное прекращение огня и переговоры о заключении окончательного мирного соглашения. После новой эскалации США вернули санкционный режим.

Критика союзников по НАТО

В первый день саммита, 7 июля, президент США также вновь жестко раскритиковал Великобританию, Францию, Германию и особенно Испанию (ее он назвал "ужасным партнером") за отказ поддержать американскую военную кампанию против Ирана и предоставить для ВВС США свое воздушное пространство. В качестве наказания он даже приказал Минфину США полностью остановить торговлю с Мадридом.

Однако, вероятно, самой "личной" драмой, развернувшаяся внутри Североатлантического союза накануне саммита, стал конфликт Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони – одного из лидеров ЕС и НАТО, которая еще совсем недавно считалась его ближайшей союзницей в Европе. Президент США обрушился на нее с критикой из-за отказа вмешиваться в войну против Ирана – после чего оба начали обмениваться язвительными комментариями и подписями под фото в соцсетях.

Дональд Трамп 7 июля вновь выразил недовольство оборонными бюджетами Европы, жестко потребовал от европейцев не просто обещаний, а реальной ответственности за безопасность их континента, и ясно дал понять, что сейчас перенаправляет военные ресурсы на Индо-Тихоокеанский регион и Китай – который по-прежнему считает главной военно-стратегической угрозой для Соединенных Штатов.

Также американский президент повторил свои давние требования о переходе датской автономной Гренландии под контроль США – что в очередной раз вызвало резкий публичный протест премьер-министра Дании Метте Фредериксен. При этом еще до встреч в Анкаре, отвечая на вопрос по поводу желания Трампа "приобрести" этот крупнейший в мире арктический остров, один оставшийся анонимным американский чиновник из его ближайшего окружения заявил, что администрация президента США по-прежнему считает присоединение Гренландии к США "лучшим долгосрочным решением, в том числе и обеспечения оборонных потребностей НАТО ".

Все же, несмотря на жесткие высказывания в первый день, на итоговой сессии 8 июля Дональд Трамп смягчил позицию, заявив, что в зале "было много любви и единства". Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заверил всех, что США "остаются полностью привержены единству, духу и силе альянса". Сам Трамп в самом конце заявил, что на всех встречах другие лидеры НАТО "признавались в любви к Соединенным Штатам", и подчеркнул, что заверил их в том, что его страна не будет покидать союз.

Однако в тот же день появились слухи, что из-за непредсказуемости Трампа другие лидеры Североатлантического союза обсуждают отказ от проведения следующего ежегодного саммита в 2027 году.

"Постоянные выпады президента США в адрес НАТО повышают вероятность того, что саммит следующего года, намеченный в Албании, может быть отложен, чтобы избежать еще одной возможности дать Трампу шанс высмеивать и пугать союзников," – заявили агентству Bloomberg несколько анонимных источников в Брюсселе.

Концепция "НАТО 3.0"

На нынешнем саммите НАТО в Анкаре активно обсуждалась концепция "НАТО 3.0" – модель стратегической трансформации Североатлантического союза, предусматривающая переход к "европеизированной" структуре безопасности, в которой европейские страны берут на себя ведущую роль в сфере производства обычных вооружений на фоне сокращения американского военного присутствия в Европе. Война в Украине и помощь Киеву очень сильно истощили европейские оружейные арсеналы, акцентировав внимание на способности европейских членов альянса самостоятельно производить вооружения и боеприпасы.

При этом представители США и НАТО совместно признают, что европейским армиям просто не хватает личного состава. Например, в наши дни численность британской армии упала до самого низкого уровня со времен битвы при Ватерлоо в 1815 году – сегодня в ее рядах насчитывается менее 70 тысяч штатных подготовленных военнослужащих.

Европейские бюджеты также испытывают серьезную нагрузку. Пока неясно, кто из стран-членов альянса, за исключением Германии и Польши, сможет в ближайшие годы достичь установленного НАТО целевого показателя расходов в 3,5 процента ВВП на основные военные нужды и еще 1,5 процента – на сопутствующие военные расходы, такие, как модернизация железнодорожного транспорта и служб экстренного реагирования на случай войны.

Все же, как полагают очень многие руководители Североатлантического союза и чиновники в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, как минимум в ближайшие несколько лет Европа будет постепенно усиливаться в военном отношении (а НАТО – так же постепенно ослабевать). Численность американских войск в Европе начнет неуклонно сокращаться, и сомнения в том, что Дональд Трамп придет на помощь НАТО в экстренной ситуации, продолжат подрывать дух и потенциал альянса.

До сих пор в целом Дональд Трамп неизменно пренебрежительно отзывался о НАТО, называя альянс "бумажным тигром". А военный министр США Пит Хегсет высказывался о НАТО еще более резко, чем Трамп – и уже объявил о предстоящем в ближайшие полгода "пересмотре масштабов" присутствия американских войск в Европе.

Представители многих стран НАТО утверждают сегодня, что Россия, получившая бесценный практический боевой опыт в боях в Украине и вынашивающая все более агрессивные имперские амбиции, будет готова к войне с альянсом к 2029 году. В связи с этим на Европу ложится задача повысить свою готовность к нападению, а на США – хотя бы не создавать тем временем для НАТО ненужных проблем.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел и бывший министр обороны Польши, в интервью изданию The New York Times описывает трансформацию НАТО с момента ее создания после Второй мировой войны так:

"НАТО в версии 1.0 служило надежным щитом против советской агрессии и экспансии, а НАТО в версии 2.0 стало попыткой найти новую цель после окончания "холодной войны", когда альянс обратил взор за пределы Северной Америки и Европы, особенно после событий 11 сентября 2001 года в США, и занялся борьбой с терроризмом в Афганистане и на Ближнем Востоке. Россию тогда рассматривали как потенциального союзника и, безусловно, как меньшую угрозу. Тогда некоторые европейские члены НАТО очень сильно сократили свои вооруженные силы.

Однако на фоне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, растущих амбиций Китая и стремления Вашингтона перенаправить военные ресурсы из Европы в Азию, НАТО в версии 3.0 будет означать, что Европа возьмет на себя большую часть бремени по обеспечению обычной обороны. США же станут для нее, надеюсь, союзником, который приходит на помощь в самый критический момент – подобно кавалерии, внезапно появляющейся на горизонте", – подчеркивает Сикорский.

Сейчас в Анкаре в рамках перехода к эпохе "НАТО 3.0" европейские члены альянса и Канада подтвердили стремление выйти на согласованный уровень оборонных и сопутствующих расходов в размере 5 процентов от ВВП к 2035 году (из которых 3,5 процента должны направляться на базовые военные нужды).

"Оборонный форум"

На полях саммита также прошел масштабный Форум оборонной промышленности, где были заключены сделки на сумму более 50 миллиардов долларов по совместному производству оружия, ракет ПВО и ударных систем. В частности, было достигнуто соглашение, по которому американские вооружения (включая танки "Abrams", ракеты ATACMS и "Stinger") будут частично производиться на европейских заводах, и объявлено о масштабном пятилетнем проекте Drone Edge Initiative стоимостью более 40 миллиардов долларов для массового развития систем борьбы с беспилотниками.

Также генсек Североатлантического союза Марк Рютте презентовал новые инструменты альянса – единую платформу для взаимодействия с оружейными компаниями (NATO Front Door) и рамочную программу трансграничного сотрудничества NATO Engine, чтобы ускорить выпуск боеприпасов для нужд НАТО и Украины.

При этом дипломаты и эксперты в рамках саммита подчеркивали, что архитектура "НАТО 3.0" не может быть исключительно "евроцентричной". Новый ландшафт европейской безопасности, по их мнению, требует больше прямой координации с ключевыми оборонными игроками союза вне ЕС, в первую очередь с Великобританией и Турцией (принимавшей саммит и обладающей мощнейшим ВПК).

Трамп, Эрдоган и особый статус Турции

Еще несколько лет назад Турцию, ставшую членом альянса в 1952 году, в НАТО считали "трудным союзником". Она вызывала раздражение у партнеров, затягивая рассмотрение заявок Швеции и Финляндии, пожелавших вступить в НАТО после российского нападения на Украину. Анкара отказывалась присоединяться к западным санкциям против Москвы, а сам Реджеп Эрдоган к возмущению Брюсселя называл Владимира Путина "дорогим другом". Европейские и американские чиновники также были обеспокоены откровенными авторитарными замашками турецкого лидера.

Однако теперь, по мнению аналитиков и чиновников в Брюсселе, глобальные мировые перемены, включая все войны и возвращение Дональда Трампа в Белый дом, изменили расклад сил – резко повысив значимость Турции в глазах ее союзников по альянсу.

Ныне Анкара может сыграть в планах возможной реорганизации НАТО важнейшую роль – так как обладает вторыми по численности вооруженными силами в Североатлантическом союзе (уступая лишь США), полностью контролирует морской доступ к Черному морю и располагает стремительно растущим оборонным сектором.

В прошлом году объем турецкого экспорта всевозможных вооружений (от беспилотников до артиллерийских снарядов) превысил 10 миллиардов долларов. Турецкие компании известны тем, что производят продукцию быстрее и дешевле, чем западные предприятия.

Турция помогла предотвратить неконтролируемое скатывание Сирии в окончательный хаос после падения режима Башара Асада в конце 2024 года. Анкара использовала свои связи с палестинской группировкой ХАМАС (признанной террористической в США, ЕС и многих других странах) в ходе мирных переговоров, направленных на прекращение войны в секторе Газа.

Турецкие власти не переставали сохранять контакты с Тегераном на протяжении всего военного конфликта с США и Израилем, несмотря даже на то, что сама Турция неоднократно подвергалась ударам иранских ракет. Руководство Турции регулярно поддерживает диалог и с высокопоставленными представителями как Украины, так и России, а "личные отношения" между Эрдоганом и Путиным теперь воспринимаются в НАТО совсем в другом свете.

Саммит в Анкаре прошел на фоне новых масштабных репрессий против политических оппонентов Эрдогана. Экрем Имамоглу, бывший мэр Стамбула и самый видный оппозиционный кандидат в президенты Турции, остается в тюрьме, судебный процесс по его делу, которое многие считают полностью сфальсифицированным и политически мотивированным, продолжается. Недавно суд в Анкаре также отстранил от власти лидера старейшей Республиканской народной партии Турции, главной оппозиционной, проевропейской и кемалистской силы страны, и потребовал заменить его на человека, которого Реджеп Эрдоган уже однажды победил на президентских выборах 2023 года.

Однако Вашингтон и Белый дом давно перестали вообще высказываться на мировой арене по подобным вопросам. В связи с этим опасения, которые другие члены НАТО испытывают по поводу авторитарного правления Реджепа Эрдогана, просто в этот раз не могли прозвучать публично. Как уже подчеркивалось, до 7 июля Трамп несколько раз заявил, что приехал в Анкару лишь из-за "теплых личных отношений" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В первый же день саммита американский президент сделал крупный жест в адрес Эрдогана, объявив о снятии санкций США, введенных в 2020 году из-за покупки Турцией российских комплексов ПВО С-400. Трамп сказал "пришло время" и отметил, что Вашингтон рассмотрит возможность возвращения Анкары в программу покупки американских истребителей пятого поколения F-35. Турецкий президент в ответ сообщил о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов на проект противовоздушной обороны Турции "Стальной купол", в рамках укрепления ПВО всего альянса.

Турецкие СМИ пишут, что Трамп якобы высоко оценил все дипломатические усилия Эрдогана последнего времени и его "помощь в урегулировании войны в Украине, конфликта в секторе Газа и ситуации вокруг Ирана". Сам Эрдоган на саммите официально поддержал "мирное видение Трампа по Украине".

НАТО, Трамп и Сирия

На полях саммита НАТО Дональд Трамп 8 июля лично встретился с временным президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа. Ситуация в Сирии активно обсуждалась ими в контексте региональной стабилизации и роли Дамаска в сдерживании радикальной проиранской шиитской группировки "Хезболла" в Ливане, на фоне нового витка войны США и Израиля с Ираном. Сирийский лидер прибыл в Анкару в качестве официального гостя по приглашению президента Турции.

Прямо во время встречи Трамп объявил, что решил отменить все американские санкции против Сирии, и публично пообещал исключить эту страну из американского списка "государств-спонсоров терроризма", похвалив Аш-Шараа за то, что тот "проделал отличную работу" по восстановлению государства. Президент США открыто заявил журналистам, что новая Сирия "может помочь в борьбе с "Хезболлой". До этого Вашингтон и Анкара активно поддерживали новое сирийское руководство, стремясь ослабить влияние Ирана в регионе.

Ахмед Аш-Шараа в ответ поблагодарил Дональда Трампа за отмену экономических ограничений. Однако ранее он не раз подчеркивал, что Сирия сейчас нацелена только на восстановление экономики и дипломатических каналов с соседями, и ни в коем случае на какое-либо военное вмешательство в ливанский конфликт – или в какой угодно еще.