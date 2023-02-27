Глава Минфина США Джанет Йеллен посетила в Киев. О визите министра заранее не сообщалось.

Йеллен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалём.

Зеленский назвал встречу с министром важной и отметил, что США поддерживают Украину с первых дней войны. "Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну", — написал он в телеграме.

Йеллен объявила о переводе Киеву первого транша в размере более одного миллиарда долларов из последнего десятимиллиардного пакета помощи США.

На встрече с Зеленским министр отметила, что приветствует его работу по борьбе с коррупцией, необходимую для ответственного расходования средств, выделенных США.

"Америка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявила глава Минфина на встрече со Шмыгалём.

Украинский премьер по итогам встречи отметил, что стороны среди прочего обсудили дальнейшее санкционное давление на Россию и конфискацию замороженных российских активов. Для полного изъятия, по словам Йеллен, всё ещё имеются юридические препятствия.

В Киев министр прибыла на обратном пути в Вашингтон со встречи глав Минфинов и Центробанков "Большой двадцатки" в Бангалоре. Помимо встреч с руководством Украины Йеллен побывала на Михайловской площади. Там она возложила цветы в память погибших за время войны России против Украины и осмотрела уничтоженный российский танк.

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