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Нобелевский лауреат призвала создать международный трибунал для Путина

Александра Матвийчук на церемонии вручения Нобелевской премии мира, 2022

Украинская правозащитница Александра Матвийчук – глава организации "Центр гражданских свобод", которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира, – призвала создать международный трибунал для президента России Владимира Путина. Она потребовала сделать это как можно скорее: по мнению Матвийчук, это будет иметь "охлаждающий эффект" для российского руководства и предотвратит дальнейшие военные преступления.

Матвийчук заявила, что многие российские военные и их командование не осознают, что власти Путина рано или поздно придёт конец и им придётся нести ответственность за содеянное. Угроза уголовного преследования, по словам правозащитницы, должна заставить их задуматься.

Ранее за проведение международного расследования российской агрессии в Украине высказывались многие политики на уровне ООН, парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента. Генеральная прокуратура Украины расследует преступления, предположительно совершённые российскими войсками – она завела уже более 65 тысяч уголовных дел. Наряду с национальными расследованиями открыты дела в Международном уголовном суде в Гааге.

  • Предметом обвинений являются как само по себе развязывание агрессивной войны, нарушающее устав ООН и принципы международного права, как и конкретные военные преступления: убийства гражданских лиц, в том числе массовые, пытки, изнасилования, обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры.
  • Парламенты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии признали Россию страной – спонсором терроризма. В США Сенат потребовал этого от Белого дома. Резолюцию о признании режима в России террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

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