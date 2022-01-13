"Мемориал" закрыл школьный конкурс, проводившийся 22 года

"Международный Мемориал" (признан "иноагентом") объявил о закрытии школьного конкурса "Человек в истории. Россия – ХХ век", который проводился 22 года. Такое решение приняли из-за приговора суда о ликвидации общества.

Представители "Мемориала" поблагодарили школьников за проведенные исследования и выразили надежду, что они будут их продолжать после закрытия конкурса.

Прекращения конкурса в начале года потребовала организация "Ветераны России". Она призвала Минпросвещение прекратить участие школьников в "одном из антироссийских проектов Запада".

Замминистра просвещения Денис Грибов, комментируя обращение, заявил, что "школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые не просто признаны иностранными агентами, но и подлежат ликвидации по решению суда".

"Те, кто организовывают на местах школьные программы и различные занятия для ребят в учебное и внеучебное время, безусловно, должны следить за тем, чтобы дети не попадали под влияние ликвидированных или запрещенных организаций", – говорил чиновник.

При этом конкурс "Мемориала" на две трети финансировался российским государством, в том числе при поддержке Минобрнауки, отмечала руководитель образовательных программ "Мемориала" Ирина Щербакова. На конкурс также выделяли президентские гранты и гранты благотворительного фонда Михаила Прохорова. Иностранные средства выделялись через программу исторических конкурсов EUstory.

Конкурс "Человек в истории. Россия – XX век" проводился с 1999 года. Участники готовили эссе, интервью, исследование или стихотворения, а также фотоработы и фильмы на тему истории двадцатого века.

За время существования конкурса в нем поучаствовали 45 тысяч школьников, были изданы 24 сборника работ победителей на русском языке и 5 – на иностранных языках.

После внесения "Мемориала" в реестр "иноагентов" в 2016 году на участников конкурса напали активисты "Национально-освободительного движения" (НОД). Они облили зеленкой куратора конкурса Людмилу Улицкую и закидали детей яйцами.

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал» по иску Генпрокуратуры. Днем позже аналичное решение Мосгорсуд вынес по иску в отношении правозащитного центра "Мемориал" (признан "иноагентом").

Ликвидацию осудили в Совете Европы, Евросоюзе, США, Канаде и Великобритании. Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации до вынесения постановления ЕСПЧ по жалобе на закон об "иноагентах", поданной российскими НКО, в том числе "Мемориалом", в 2013 году.