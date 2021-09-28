Российских учёных обяжут отчитываться о зарубежных поездках

Министерство образования и науки планирует обязать российских учёных отчитываться о поездках за границу и сотрудничестве с компаниями с иностранными совладельцами. Требование распространят не только на сотрудников государственных организаций, но и на работников частных компаний, получающих средства на исследования от государства. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Издание изучило разрабатываемый министерством проект правил учёта договоров о международно-техническом сотрудничестве. Первая версия этих правил была принята ещё в 1997 году и обязывала научные учреждения сообщать министерству про каждый международный договор.

Теперь НИИ или вуз должны будут перечислить в отчёте о международных договорах лиц, имеющих доступ к государственной тайне. Там же нужно будет рассказать про планируемые в рамках договора выезды за рубеж, в том числе лиц, допущенных к государственной тайне. Вице-президент РАН Алексей Хохлов в комментарии "Коммерсанту" обратил внимание на то, что учёт не требует предварительного согласования в министерстве, а значит, ужесточение правил "могло быть и хуже".

В 2019 году Минобрнауки обязало учёных отчитываться о встречах с иностранцами, даже не в рабочее время. С ними запретили оставаться наедине, их визиты потребовали согласовывать заранее с правительством, иностранным учёным предложено было не пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений. Позднее в ведомстве заявили, что приказ "носит рекомендательный характер".

В России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 учёных, — подсчитала "Новая газета". Во многих случаях следствие вменяет им в вину участие в международном сотрудничестве, одобренном государством.