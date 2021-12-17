Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал "фейком" подсчеты "Холода" и "Медиазоны"* о том, что избыточная смертность в стране с начала пандемии коронавируса превысила миллион человек. Слова министра передает русская служба Би-би-си.

"Это неправда, есть официальная статистика Росстата, вы говорите неправду, у вас неточные данные […] А вы не вздумайте публиковать ваши фейки, это неправда – то, с чего вы начали", – сказал министр корреспонденту Би-би-си.

После заявления Мурашко "Холод" отметил, что на конец ноября избыточная смертность, по данным World Mortality Dataset, составляла 990 тысяч человек. Из этого журналисты делают вывод, что избыточная смертность не могла не достигнуть миллиона человек в декабре. Издание также подчеркнуло, что в статистике Росстата, на которую ссылается министр, показатель избыточной смертности не представлен – его можно только рассчитать самостоятельно.

16 декабря издание "Холод" подсчитало на основе выступлений заместителя главы правительства РФ Татьяны Голиковой, что избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса составляет около 1 023 000 человек. "Медиазона" также опубликовала свои подсчеты, в результате которых журналисты пришли к такому же выводу – число избыточных смертей достигло 1 миллиона 20 тысяч умерших.

*Минюст России включил "Медиазону" в список СМИ-"иноагентов"