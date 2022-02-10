Глава полиции Лондона ушла с поста из-за расследования вечеринки премьера

Глава полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку на фоне расследования Скотленд-Ярда о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19.

Дик написала в своем заявлении, что встретилась с мэром британской столицы Садиком Ханом. После встречи, по словам Дик, ей стало очевидно, что мэр больше не доверяет её руководству.

В январе британские СМИ сообщили, что 20 мая 2020 года Джонсон устроил в саду своей резиденции вечеринку на 30-40 человек. На тот момент в Великобритании официально было запрещено собираться на подобные мероприятия. Максимум на свежем воздухе могли встретиться два человека, если они не были членами одной семьи.

Джонсон принёс свои извинения перед членами парламента. По словам премьера, он полагал, что это была рабочая встреча, технически организованная в рамках всех правил. Джонсон отметил, что присутствовал на этом мероприятии около 25 минут, чтобы поблагодарить за работу всех сотрудников своего офиса.