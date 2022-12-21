Глава "Роскосмоса" спрогнозировал рост убытков госкомпании на 61%

Убытки "Роскосмоса" по итогам 2022 года могут превысить 50 миллиардов рублей – по сравнению с 31 миллиардом за прошлый год. Об этом сообщил глава госкомпании Юрий Борисов.

"Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок", – пояснил Борисов в интервью газете "Ведомости". Среди причин – срыв поставок электронно-компонентной базы и плохая организация процесса: "хромала трудовая дисциплина в том числе", сказал Борисов.

После российского вторжения в Украину США и Евросоюз ввели санкции в отношении "Роскосмоса" и его структур. В частности в Россию запретили поставки определённых видов оборудования и электроники. К санкциям присоединился и Тайвань – поставщик микрочипов в Россию. Закрытие доступа к тайваньской электронике называли "самым серьёзным ударом по российскому спутникостроению".

Однако в "Роскосмосе" решили бороться с "плохой дисциплиной". Борисов рассказал, что руководство корпорации составило новые "реалистичные" графики выполнения работ. За их несоблюдение менеджеру грозит штраф и административное наказание, а при срыве сроков в два месяца он может быть уволен.