Роскосмос отменил запланированную на 2022 год миссию на Луну

Россия отменила запланированную на 2022 год миссию на Луну. Запуск космического аппарата "Луна-25" перенесён на середину следующего года. Об этом сообщил 7 сентября глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, передаёт агентство "РИА Новости".

Это должна была быть первая миссия на спутник Земли в современной истории страны. Советский Союз в последний раз отправил зонд на спутник в 1976 году.

В "Роскосмосе" объяснили перенос проблемами прибора, необходимого для мягкой посадки, – доплеровского измерителя скорости и дальности, разработанного входящим в "Ростех" концерном "Вега". Как сообщал в июле ТАСС, вероятность успешной посадки с учетом погрешности измерений прибора составляет 80 процентов, но в техническом задании этот показатель был заложен выше.

Миссия должна была отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса Луны. Предполагалось, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Одновременно проект должен был стать основой для будущей серии лунных аппаратов.

Россия ранее анонсировала амбициозную программу исследования спутника, которая должна была увенчаться созданием на нём обитаемой базы. Бывший президент "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облёт Луны к 2024 году, а высадку первых космонавтов на неё – к 2030-му. Позднее срок высадки сдвинулся в планах "Роскосмоса" на год, а облёта – сразу на четыре года.