Глава USADA призвал обнародовать допинг-тесты российских атлетов

Результаты тестов российских спортсменов на допинг необходимо обнародовать, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Он также раскритиковал Международный олимпийский комитет за слишком мягкие меры в отношении России.

По словам Тайгарта, Москва "продолжает скрывать мошенничество".

Заявление Тайгарта прозвучало вскоре после того, как американский пловец Райан Мёрфи, проигравший россиянину Евгению Рылову, предположил, что некоторые из его соперников не были "чистыми". Рылов позднее сказал, что слова Мёрфи неверно истолковали, так как американец говорил о плавании в целом, а не про конкретный заплыв.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что не обнаружило случаев нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Токио в том числе у спортсменов из России.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что нарушений со стороны россиян на Играх не выявлено.

Российское антидопинговое агентство назвало слова Тайгарта популизмом.

Из-за допингового скандала российские спортсмены выступают на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России. Вместо гимна при награждениях россиян используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По числу золотых медалей на Олимпиаде в Токио российские атлеты занимают пятое место, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.

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