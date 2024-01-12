Главе охранной фирмы после стрельбы в школе Ижевска дали условный срок

Суд в Ижевске назначил трехлетний условный срок директору частного охранного предприятия "Щит" Алексею Злобину, который проходит обвиняемым по делу о стрельбе в местной школе в 2022 году и гибели там 18 человек. Как стало известно в пятницу, подсудимому также установили испытательный срок в три года.

Злобина признали виновным по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о поддельных платёжных документах. Вину он признал только по второму обвинению.

По данным пресс-службы Следственного комитета по Удмуртии, в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у Злобина несовершеннолетних детей, состояние здоровья его и близких родственников, а также то, что он сотрудничал со следствием.

По версии следствия, Алексей Злобин заключил договор на охрану школы, но не организовал её надлежащим образом. Отмечается, что он, в том числе, допустил к работе в качестве охранников лиц, которые в силу возраста и состояния здоровья не были способны обеспечить надлежащую защищенность учреждения, передаёт "Интерфакс".

Кроме того, как утверждает следствие, в апреле 2021 года директор охранной фирмы предоставил в банк фиктивные платежные поручения, на основании которых на счёт его ЧОП поступило 500 тысяч рублей.

Алексея Злобина задержали спустя два дня после стрельбы в ижевской школе №88, которая произошла 26 сентября 2022 года. Сначала его отправили под домашний арест, но позже суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.