Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровское направление остаётся одним из самых сложных участков фронта. За последнюю неделю там были около 350 российских атак. По словам Сырского, Россия сосредоточила под Покровском основные силы и создала крупнейшую наступательную группировку для прорыва украинской обороны.

Украинские силы контратакуют. Потеряв в августе пять квадратных километров, они восстановили контроль над 26. Подобная динамика отмечается и на Добропольском направлении, утверждает Сырский.

По данным украинских военных и Американского института изучения войны, Россия перебросила опытные подразделения морской пехоты и усиленные соединения ВДВ, сосредоточив крупную группировку для решающего прорыва с целью захвата ключевых городов Донецкой области — Покровска, Краматорска и Славянска.

Российские войска также продвигаются к юго-западу от Покровска и усилили штурмовые действия на флангах с использованием бронетехники и мотопехоты, пытаясь перекрыть логистику 7-го корпуса ВСУ.

Проправительственные российские телеграм-каналы подтверждают крупнейшую с 2022 года передислокацию войск, включая переброску мотострелковых дивизий из Херсонской области и частей ВДВ и морской пехоты из Сумской области.

Украинский Генштаб предупреждает о возможном массированном применении российской бронетехники и артиллерии, что может привести к дальнейшим попыткам прорыва в Донбассе с последующим продвижением к границам так называемой "ДНР".