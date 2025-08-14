"Системная проблема". Что привело к прорыву России в Донбассе

В Донецкой области Украины российской армии всего за несколько дней удалось создать десятикилометровый выступ в украинской обороне севернее Покровска и перерезать одну из трех главных дорог, соединяющих Покровск, Доброполье и Краматорск. Как это произошло, чем грозит украинской обороне и удастся ли российским военным развить наступление?

Российские Z-блогеры и "военкоры" заговорили о прорыве фронта и падении украинской обороны. Военные аналитики и украинские военнослужащие подтверждают серьезность российского продвижения, но отмечают, что о выходе россиян в этом районе на оперативный простор говорить преждевременно.

Если России удастся развить успех, то под угрозой могут оказаться три крупных города на северо-западе Донецкой области: Дружковка, Славянск и Краматорск, которые, наряду с Покровском, считаются последними крупными оплотами украинской обороны в Донецкой области.

"До контролируемой ситуации на Покровском направлении очень далеко. – пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. – Сейчас крайне важно остановить продвижение врага. Они не полные дебилы, и видят, что есть успехи, поэтому будут перебрасывать туда силы, чтобы этот успех развить. Возможные последствия – это не только потеря Покровска, но и взятие под контроль остатков Донецкой области”.

Краткая хронология событий

8 августа российская армия начала продвигаться севернее Покровска в направлении трассы, соединяющей Покровск, Доброполье и Краматорск, а также предприняла попытки выйти непосредственно к самому Доброполью, которое находится западнее российского выступа (по сообщениями российских "военкоров", им это удалось, но независимые источники не подтверждают эту информацию).

Всего за несколько дней ВС РФ удалось создать узкий клин длинной 10 – 15 километров и зайти в сёла Золотой Колодец и Кучеров Яр, где они продолжили накапливать силы для последующего продвижения. Российские войска также смогли подойти к селу Веселое и вплотную приблизиться к Нововодяному и Петровке, у которых и проходит трасса на Краматорск.

11 августа OSINT-проект DeepState отметил, что российские силы по ходу своего продвижения пытались закрепляться и устанавливать собственные позиции. Прежде чем начать наступление, российские войска взяли территрию под контроль при помощи дронов, после чего нашли слабые места в украинской обороне для продвижения пехоты. Независимый аналитик Клемент Молин также зафиксировал 1400 случаев применения авиабомб российской армии на участке Покровск – Константиновка в период с 11 июля по 11 августа, в частности в районе нового российского наступления.

DeepState также сообщает, что именно в районе Золотого Колодца была построена новая линия сложных фортификаций с качественными инженерными заграждениями и хорошо оборудованными позициями, "которые противник спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны". Как отметили военнослужащие в разговоре с аналитиками проекта, выбить российские силы с этих позиций будет практически невозможно.

Происходящее вызвало бурные дискуссии в соцсетях. Немецкий журналист Юлиан Рёпке 12 августа и вовсе написал, что в "ближайшие часы решится судьба 29% находящейся под контролем Украины части Донецкой области". И хотя на сегодняшний день очевидно, что никаких критических изменений с момента публикации Рёпке до сих пор не произошло, о сложности ситуации сообщали и влиятельные украинские блогеры и военнослужащие.

Бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Господин президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная п**да. И эта п**да нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем", – написал он. – Линии боевого столкновения как постоянной линии фактически не существует. Покровск и Мирноград практически в окружении, Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки".

О критичности ситуации написал волонтер Сергей Стерненко. Довольно жестко высказался и обычно сдержанный в своих оценках глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут:

"Ситуация, которая происходит на Донбассе, является следствием действий или бездействий, о которых предупреждали последние полтора года. Сначала мы "проваливаемся" на уровне взводов. Затем рот. Затем пришел черед батальонов. Когда дойдет до бригад – враг пустит в ход свои бронетанковые группы, активно накапливающиеся уже год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство", – предупредил он.

О том, что в случае дальнейшего успешного продвижения и закрепления российской армии ВС РФ действительно могут задействовать бронетехнику для выхода на оперативный простор, пишет и военный аналитик Роб Ли.

"Существует риск того, что Россия может создать условия для эффективного использования бронетехники на узком участке с помощью тактики инфильтрации (просачивания малых пехотных групп в обход украинских оборонительных позиций с целью накопления и закрепления в тылу, – прим. РС), концентрированного применения авиабомб и локального превосходства в дронах, что может существенно ослабить или подавить украинские группы БПЛА".

При этом официальные представители украинской армии гораздо более сдержаны в своих оценках. Так, по заявлению представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", российские войска не прорвали линию фронта в направлении Нововодяного: туда дошли только малые пехотные группы ВС РФ, что не "является взятием территории под контроль".

"По картам из открытых источников кажется, что вот, "О боже, россияне продвинулись…" Но надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли территорию под контроль, речь о том, что пробралась малая группа россиян в количестве 5 – 10 человек. Они попытались скрыться в одном подвале”, – сказал спикер ОСГВ “Днепр” Виктор Трегубов.

И хотя бои в районе российского продвижения продолжаются, а оценки представителей украинского командования выглядят чрезмерно оптимистичными, независимый аналитик Эндрю Перпетуа призывает не называть сегодняшние успехи "прорывом". С ним соглашаются аналитики из OSINT-проекта Black Bird Group Джон Хелин и Эмиль Кастехельми.

"Мы всё ещё говорим о проникновении, а не о прорыве, поскольку оперативные последствия пока ограничены. Однако, если России удастся расширить и развить его, ситуация может перерасти в оперативный прорыв", – пишет Хелин.

"В ситуации есть тревожные элементы, которые могут перерасти в серьезный кризис, но на данном этапе мы все еще не являемся свидетелями катастрофы и, по определению, это даже не прорыв", – соглашается Кастехельми.

Украина наносит ответный удар

Вечером 11 августа стало известно, что в район российского наступления переброшены 92-я бригада ВСУ с Харьковского направления, а также 4-я бригада Национальной гвардии Украины "Рубеж" из района Доброполья, то есть с запада российского клина. 12 августа стало известно, что на это направление был переброшен и корпус "Азов" с Торецкого направления. По другой информации, речь идет не о целом корпусе, а только о бригаде "Азов", которая расположилась на левом фланге украинской обороны вместе с подразделением "Волки да Винчи". Правый фланг обороняют подразделения КОРД (спецподразделения полиции), а также 82-я, 25-я и 93-я бригады ВСУ.

Военный аналитик Майкл Кофман, регулярно бывающий на линии фронта в Украине, в разговоре с Радио Свобода не исключил, что в этот район может быть переброшено еще несколько украинских подразделений с других направлений. Отвечая на вопрос о том, не создаст ли это проблемы на других участках фронта, он сказал, что на сегодняшний день доступные ВСУ возможности остановить российское продвижение здесь могут привести к образованию дыр на других участках, но стабилизация ситуации вокруг Золотого Колодца остается приоритетной для украинского командования.

По неподтвержденной пока информации, украинские подразделения уже перешли в ответное наступление в районе Золотого Колодца. Сообщается, что подразделение "Волки да Винчи" провело успешную атаку со стороны Нововодяного и достигли западных окраин Золотого Колодца, при этом сам населенный пункт, по состоянию на вечер 12 августа, оставался под контролем российских войск.

Украинские войска также могли отодвинуть российские группы от Петровки, тем самым полностью восстановив контроль над дорогой Покровск–Доброполье–Краматорск. Это подтверждается и кадрами объективного контроля, на которых украинский волонтер едет по дороге Краматорск – Доброполье.

В то же время поступает информация о том, что бои продолжаются практически в тех же границах, что и раньше, то есть в районе Золотого Колодца, но украинский контроль над трассой до Краматорска, даже по этим данным, действительно восстановлен. Так, по словам аналитика, пишущего в социальной сети X под ником Thorkill, который ссылается на сообщения местных жителей, 13 августа украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку штурма Золотого Колодца.

О неудачной попытке штурма этого села пишет и аналитический твиттер-аккаунт AMK Mapping. Он также отмечает, что ВС РФ захватили большую часть соседнего Веселого. При этом ВСУ смогли остановить всю активность российской армии на запад от клина, в направлении Доброполья. Помимо этого, силы 93-й бригады, по данным AMK Mapping, предприняли попытку атаковать Кучеров Яр и выйти таким образом в тыл российским силам, занявшим оборону в Золотом Колодце и Веселом. Результат украинской атаки на данный момент остается неизвестным.

Если эта информация верна, то бои локализовались по линии Золотой Колодец – Веселое, то есть выступ срезан не был.

Независимого подтверждения сообщениям аналитиков, нет. DeepState на момент публикации не обновлял карту боев в этом районе.

В среду появились сообщения о первых пленных в районе российского выступа: в частности, в плен были взяты бойцы российской 132-й мотострелковой бригады, состоящей из жителей оккупированных территорий Донецкой области и мигрантов.

В ночь на 14 августа корпус "Азов" выступил с заявлением, в котором сообщил, что российские силы в районе выступа несут большие потери. Так, за два дня боев с "Азовом" российская армия могла потерять 151 военнослужащего убитыми и 70 ранеными. Ещё 8 человек, как сообщается, попали в плен.

Утром 14 августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что ситуация на Добропольском направлении "стабилизируется". В то же время советник главы "ДНР" Игорь Кимаковский, напротив, говорит о расширении плацдарма. На момент публикации подтвердить или опровергнуть ни ту, ни другую информацию не представляется возможным.

Инфильтрационные группы вместо ДРГ. Новая тактика российской армии

"Мы их убиваем – они снова их посылают, но уже под другим углом. Убиваем - опять под другим. Как только находят такое место, где могут пройти, сразу туда направляют", – рассказал украинской службе Радио Свобода боец 36-й бригады морской пехоты, держащей оборону в районе Доброполья.

О новой тактике российских войск пишет и аналитик Эндрю Перпетуа. Фактически она заключается в отправке "инфильтрационных групп" через "пористую" украинскую линию обороны (фактически это даже не линия, а отдельные позиции, находящиеся на существенном расстоянии друг от друга из-за угрозы атак дронов) для закрепления в тылу, где они постепенно накапливаются и вступают в бой.

Майкл Кофман описал сегодняшние "пористые" украинские позиции так:

"Линия скорее представляет собой цепь постов, зачастую по 23 человека. Значительная её часть – это "серая зона" перекрывающихся зон поражения, охватывающих как передний край, так и тыл этих начальных позиций. Штурмовые группы противника стремятся прорваться через эти позиции и продолжить продвижение".

"Берутся два человека, одетых в плащи, чтобы скрыть тепловую сигнатуру их тела. По маршруту их ведёт дрон. Достигнув позиций, они получают боеприпасы и еду с помощью дронов. Затем Россия выдвигает еще одну пару, потом ещё и ещё, чтобы сосредоточить силы на четко обозначенных позициях. В некоторых случаях, когда на позиции накапливается достаточное количество таких небольших групп, они отправляют на позиции более крупную группу легкой пехоты", – объясняет тактику инфильтрационных групп Перпетуа.

Нередки также случаи, когда российские солдаты пытаются прорваться в тыл украинских сил на мотоциклах и багги. О том, что российские войска применяют тактику "инфильтрационных групп", ранее сообщал и DeepState.

Такие группы не следует называть "диверсионно-разведывательными"(ДРГ), отмечает Джон Хелин, поскольку они не выполняют ни диверсионных, ни разведывательных функций.

По мнению Эндрю Перпетуа, противодействие инфильтрационным группам может заключаться в улучшении связи между подразделениями в одном районе, формировании большего количества сил быстрого реагирования, высокой концентрации разведывательных средств, отрезании путей снабжения и уничтожении средств доставки, и, как следствие, непосредственном уничтожении укрывающихся групп, чтобы не допустить их накопление.

Фортификации больше не работают?

В комментарии Financial Times Майкл Кофман назвал российское наступление в районе Золотого Колодца неудивительным, учитывая отсутствие там "целостных оборонительных линий".

Это, впрочем, может объясняться не столько просчетами украинского руководства (линия укреплений там все же была выстроена, но чуть выше, в районе Золотого Колодца, в который и уперлось российское наступление), сколько новыми реалиями войны.

"Несмотря на проделанную большую работу по улучшению украинских укреплений, большинство наблюдаемых позиций построены на открытом пространстве и никогда не будут заняты подразделениями. Они легко поддаются атаке и уничтожению. У Украины изначально не хватает пехоты, чтобы управлять большинством из них", – писал Кофман в конце июля, после очередного визита на украинский фронт.

"Это не окопная война. Это война отдельных боевых позиций, укреплённых и хорошо замаскированных в лесных массивах, зданиях, подвалах или в густых лесах. Занятие укреплений на открытой местности солдаты обычно считают самоубийством," – объяснял эксперт.

С ним согласился и украинский военный аналитики, пишущий в соцсетях под ником Tatarigami_UA. Поэтому, считает он, судить о ситуации на поле боя исключительно по фортификациям сегодня уже некорректно.

Что будет дальше?

Военный аналитик Эмиль Кастехельми отмечает, что для полноценного прорыва России потребуется техника, которая на момент публикации не была замечена на этом участке. Он также считает, что переброска техники будет затруднена из-за динамики боев, где доминируют беспилотники, хотя механизированный эшелон просто необходим для преодоления украинской обороны и ее краха, пишет Кастехельми.

"Пока Украина не допускает этого (появления техники), у ВСУ есть хорошие шансы восстановить контроль над ситуацией. России необходимо укрепить захваченные позиции и расширить фланги текущего прорыва, чтобы перебросить туда более тяжёлую технику и вспомогательные орудия. Поскольку "острие" находится относительно глубоко, поддержка и снабжение групп проникновения вскоре могут стать проблемой".

Чтобы полностью вернуть ситуацию под свой контроль, украинская армия должна собрать достаточное количество резервов в районе и провести успешную контратаку, прежде чем российские войска закрепятся на позициях.

В худшем случае, пишет он, российские пехотные группы при поддержке беспилотников продолжат наступление, "сея хаос в украинской обороне" и затрудняя проведение концентрированных контратак.

Майкл Кофман считает, что если наступление не будет остановлено, оно может критически повлиять на оборону Донецкой области, поставив под угрозу Дружковку, Славянск и Краматорск.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ситуация меняется слишком динамично – об этом говорит и сам Кофман, поэтому делать какие-либо выводы о развитии событий может быть преждевременно, тем более, что на следующий день после публикаций Кастехельми и Кофмана появились пусть и неподтвержденные, но массовые сообщения о срезе российского выступа украинскими войсками или, по крайней мере, остановке российского продвижения.

Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) не исключают, что Генштаб ВС РФ попытается ввести в образовавшуюся брешь дополнительные резервы. В разговоре с Радио Свобода они отметили, что изначально проникновение осуществлялось силами всего одной мотострелковой бригады (вероятно, речь идет о 132-й бригаде, бойцы которой ранее попали в украинский плен в боях в этом районе). Чтобы воспользоваться ситуацией таких сил недостаточно, говорят аналитики. Они не ожидают дальнейшего углубления российских сил в районе наступления.

В CIT сравнивают ситуацию с российским наступлением в Харьковской области годичной давности, когда ВСУ перебросили значительные (возможно даже излишние) силы в район российского продвижения и стабилизировали ситуацию в течение недели.

"Сама ситуация плохая, но не критическая – чтобы дойти до Славянско-Краматорской агломерации все равно нужно очень много сил и времени, скорее всего это не вопрос ближайших месяцев. Но действия ВСУ покажут, насколько они способны ликвидировать такие локальные вклинения – это важно в контексте понимания траектории войны", – отмечают в CIT.

Новый день – старые грабли. Причины продвижения России

Майкл Кофман отмечает, что ВСУ долгое время удавалось удерживать фронт, испытывая нехватку пехоты и резервов и полагаясь в основном на беспилотники. "Этого хватило для того, чтобы выиграть время, но этого недостаточно для стабилизации фронта или для решения более фундаментальных проблем с управлением и формированием сил", – считает он.

Генштаб ВСУ оценил численность российской группировки на Покровском направлении в 110 тысяч человек. Tatarigami в разговоре с Радио Свобода называет эту оценку реальной, но отмечает, что в понятие "Покровское направление" входит очень широкая линия фронта, к тому же российская группировка здесь включает в себя и бывшие силы так называемой “ДНР”. Он сказал, что не знает актуальную численность украинской группировки, но уверен, что она меньше российской.

Помимо нехватки личного состава, проблема ВСУ заключается и в способах его использования.

"Важно также указать на более широкую проблему, заключающуюся в тактике "ни шагу назад", даже при нехватке ресурсов, в невыгодной местности и в условиях, близким к окружению, не предоставляя командирам возможность вести мобильную оборону. Другая проблема – дорогостоящие контратаки для возвращения утраченных позиций, включая те, которые изначально были непригодны для обороны, вместо того, чтобы сосредоточиться на стабилизации фронта. Это привело к потерям среди постоянно сокращающегося пехотного компонента сил", – пишет Майкл Кофман.

"Системная проблема возникла из-за стирания резервов, разбрасывания подразделений по всей линии фронта, сообщений про "взятое село" как про победу на фоне провалов целых направлений, раздачи мобилизационного потенциала "кумам", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевый действий у части военного руководства", – пишет Богдан Кротевич, бывший начальник штаба бригады "Азов".

Майор ВСУ Андрей Ткачук говорит о ещё одной проблеме: недостоверных докладах вышестоящему руководству:

"К сожалению, некоторые подразделения практикуют подачу информации на контрольные пункты, которая не соответствует действительности, потому что потом они получают задачи отбить тактические позиции без необходимых для этого сил и средств. Не нужно наказывать подразделения, которые не могут удерживать тактические позиции. Их отход не повлечет за собой оперативных проблем. Высшее командование не хочет видеть "просадки" на ЛБС, хотя иногда на тактическом уровне это нормально. Нужно меняться," – считает Ткачук.

О проблемах с предоставлением недостоверной информации в докладах говорит и Сергей Стерненко.

"Основная причина провалов – ложь с середины цепочки вверх. Чтобы все успокоились, давайте мы еще вам наврем. Это точно поможет," – написал он.

В CIT считают, что причиной прорыва могла стать нескоординированность действий соседствующих подразделений ВСУ, когда участок фронта оказался фактически вне зоны контроля всех находящихся там подразделений, которые "надеялись друг на друга". Российские войска в итоге обнаружили эту брешь. Когда же украинское командование на местах заметило проблему и попыталось остановить наступление, сил для этого оказалось недостаточно.

"Важно отметить что прорыв на Покровском направлении – это скорее следствие накопившихся проблем, нежели одного указа российского командования в связи с предстоящим саммитом на Аляске. Этот кризис ВСУ с дефицитом личного состава длится уже длительное время. При этом серьёзных попыток решить его пока не было. Ситуация по всей линии фронта вокруг Славянско-Краматорской агломерации, Торецка и Покровска не намного отличается от района Доброполья, и простая переброска войск в место прорыва не только не решит ее, но и может создать новые слабые точки в обороне", – говорят аналитики группы.