Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Главреда газеты в Астраханской области уволили после его жалоб на цензуру

Районная администрация в Астраханской области уволила исполняющего обязанности главного редактора газеты "Заря Каспия" Виталия Королевского.

Вместе с Королевским решил уволиться "основной творческий коллектив" газеты, которая выходит с 1965 года.

На прошлой неделе журналисты сообщили о цензуре со стороны районных властей. Также они обратились к губернатору региона и в прокуратуру.

"Мы хотим освещать жизнь володарцев такой, какая она есть. С её взлётами и проблемами, а не рисовать идеальную картинку, в которую и поверить-то сложно", – заявили журналисты.

Районные власти обвинения в цензуре и вмешательстве в редакционную политику газеты отрицают. Неделю назад замглавы района говорил, что об увольнении Королевского в администрации "не просили", и о планах главы района сменить редактора "ему неизвестно".

  • В понедельник, 10 апреля, стало известно, что уволиться решили журналисты и главный редактор информационного агентства ZabNews в Забайкальском крае. По их словам, причиной стало вмешательство нового руководства в редакционную политику издания и "обесценивание труда журналиста". Коллектив намерен обратиться в трудовую инспекцию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG