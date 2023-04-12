Главреда газеты в Астраханской области уволили после его жалоб на цензуру

Районная администрация в Астраханской области уволила исполняющего обязанности главного редактора газеты "Заря Каспия" Виталия Королевского.

Вместе с Королевским решил уволиться "основной творческий коллектив" газеты, которая выходит с 1965 года.

На прошлой неделе журналисты сообщили о цензуре со стороны районных властей. Также они обратились к губернатору региона и в прокуратуру.

"Мы хотим освещать жизнь володарцев такой, какая она есть. С её взлётами и проблемами, а не рисовать идеальную картинку, в которую и поверить-то сложно", – заявили журналисты.

Районные власти обвинения в цензуре и вмешательстве в редакционную политику газеты отрицают. Неделю назад замглавы района говорил, что об увольнении Королевского в администрации "не просили", и о планах главы района сменить редактора "ему неизвестно".